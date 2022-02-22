Росія визнає “ДНР” і “ЛНР” у межах, в яких їхня "влада" здійснює свої повноваження і юрисдикцію. Про це у вівторок, 22 лютого, повідомив заступник очільника МЗС Росії Андрій Руденко, передає “Інтерфакс”.

"Кордони, в межах яких "керівництво “ДНР” і “ЛНР” здійснюють свої повноваження і юрисдикцію”, — сказав Руденко, відповідаючи на запитання “Інтерфаксу”.

Тим часом, речник російського президента Дмитро Пєсков, відповідаючи журналістам, так і не зміг пояснити, у яких саме межах РФ визнає “ДНР” і ЛНР”, передає “Медуза”.

CNN: Щодо визнання “ДНР” і “ЛНР”. Підкажіть, мова йде про їх визнання у нинішніх фактичних межах чи в межах Луганської і Донецької областей? Наскільки ми розуміємо, це дещо різні кордони.

Дмитро Пєсков: У тих кордонах, у яких вони себе проголошували.

CNN: Проголошували на який в момент?

Дмитро Пєсков: Ну коли ці дві республіки були проголошені.

Bloomberg: Можна уточнити щодо цього питання?

Дмитро Пєсков: Ні, мені нічого додати.

“Эхо Москвы”: Ці кордони включають, приміром, Маріуполь?

Дмитро Пєсков: Мені нічого до цього додати. У тих межах, в яких вони існують і були проголошені.

“Эхо Москвы”: Існують чи були проголошені?

Дмитро Пєсков: Ну і були проголошені, і існують.

“Эхо Москвы”: Тобто у нинішніх?

Дмитро Пєсков: Додати мені нічого до цього.

BBC News: Можна уточнити, я просто не зовсім зрозумів, визнання “народних республік” буде в межах, які зараз існують, чи які вони самі оголосили?

Дмитро Пєсков: У тих межах, у яких ці “республіки” проголошені.

BBC News: В 2014 році? Тобто Донецької і Луганської областей?

Дмитро Пєсков: Я в цьому випадку сказав все, що міг на цю тему.

Що цьому передувало

Держдума Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнала правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно.

Після нинішньої ратифікації у Держдумі документи передадуть для розгляду сенаторам у Раду Федерації, повідомив Володін.

Раніше президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Перед тим ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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