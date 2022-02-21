Путін "уперше" розповів, як у 2000 році спитав Клінтона про вступ Росії в НАТО

Президент Росії Володимир Путін під час телевізійного звернення 21 лютого заявив, що "вперше" розповідає про те, як у 2000 році спитав тодішнього лідера Сполучених Штатів Білла Клінтона про теоретичну можливість приєднання РФ до НАТО.

"Скажу вперше: у 2000 році Путін запитав Клінтона, а як США поставляться до того, щоб прийняти Росію в НАТО? Реакція зовні мала дуже стриманий вигляд", — сказав Путін. (Насправді ще тоді преса писала про звернення російського президента.)

За словами Путіна, Росія виконала свої безпекові зобов'язання, "тим самим внісши величезний внесок у подолання спадщини "холодної війни", тоді як Захід — ні. "Обманули. Натомість ми мали п'ять хвиль розширення", — додав російський президент.

На тлі нарощування військ біля українських кордонів 17 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже, і України).

США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

У січні-лютому свої відповіді Росії надали США, НАТО і ЄС. Росія відреагувала на них публічно, заявивши, що США "не дали конструктивної відповіді на базові елементи" пропозицій Москви. У відповіді підкреслюється: якщо Сполучені Штати не будуть готові домовитися з РФ про юридично зобов'язувальні гарантії безпеки, "Росія буде змушена реагувати, зокрема шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру".

Що передувало

Своє звернення Путін виголосив після засідання Ради безпеки РФ, на якому обговорювалося питання визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік", а також на тлі стягнення російських військ до українських кордонів.

21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

На засіданні Радбезу Росії 21 лютого всі учасники підтримали звернення Державної думи Росії із закликом визнати незалежність "Л/ДНР". Пізніше Кремль повідомив, що в телефонній розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Еммануелем Макроном Путін заявив, що підпише указ про визнання "Л/ДНР". Він зробив це ввечері 21 лютого після відеозвернення.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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