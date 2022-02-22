Грузія рекомендує своїм дипломатам в Україні вивезти членів родини з країни

Міністерство закордонних справ Грузії рекомендує співробітникам грузинського посольства в Україні вивезти сім'ї з Києва, передає "ІнтерпресНьюс" з посилання на МЗС Грузії.
"Голова та співробітники дипломатичної місії Грузії в Україні залишаються на місці. Грузинським дипломатам було надано лише рекомендацію, у разі бажання, прийняти рішення про вивезення сімей", – зазначили у відомстві.
Що відомо
- 21 лютого після визнання Росією незалежності "Л/ДНР" співробітники посольства США в Україні, які раніше переїхали до Львова, ночували у Польщі.
- 21 лютого МЗС Польщі не рекомендує громадянам країни через непередбачувану безпекову ситуацію відвідувати 10 областей сходу та півдня України, а також окупований Крим.
- 19 лютого кілька міжнародних авіаперевізників заявили про тимчасове припинення польотів до України на тлі можливого вторгнення Росії. Зокрема, таке рішення ухвалили німецька Lufthansa, швейцарська Swiss Airlines та австрійська Austrian Airlines.
- 19 лютого, керівництво НАТО вирішило перевести персонал свого українського представництва до Львова та Брюсселя на тлі загрози ймовірного вторгнення Росії в Україну. Раніше про перенесення своїх диппредставництв до Львова заявили Велика Британія, США, Канада, Австралія, Німеччина.
- 18 лютого авіакомпанія Wizz Air відклала до травня старт рейсів за 16 напрямками з України. Це стосується рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси.
- 12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM повідомила про призупинення польотів до України через загрозу російського вторгнення.
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