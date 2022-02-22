Грузія рекомендує своїм дипломатам в Україні вивезти членів родини з країни

Міністерство закордонних справ Грузії рекомендує співробітникам грузинського посольства в Україні вивезти сім'ї з Києва, передає "ІнтерпресНьюс" з посилання на МЗС Грузії.

"Голова та співробітники дипломатичної місії Грузії в Україні залишаються на місці. Грузинським дипломатам було надано лише рекомендацію, у разі бажання, прийняти рішення про вивезення сімей", – зазначили у відомстві.

Що відомо

21 лютого після визнання Росією незалежності "Л/ДНР" співробітники посольства США в Україні, які раніше переїхали до Львова, ночували у Польщі.

21 лютого МЗС Польщі не рекомендує громадянам країни через непередбачувану безпекову ситуацію відвідувати 10 областей сходу та півдня України, а також окупований Крим.

19 лютого кілька міжнародних авіаперевізників заявили про тимчасове припинення польотів до України на тлі можливого вторгнення Росії. Зокрема, таке рішення ухвалили німецька Lufthansa, швейцарська Swiss Airlines та австрійська Austrian Airlines .

19 лютого, керівництво НАТО вирішило перевести персонал свого українського представництва до Львова та Брюсселя на тлі загрози ймовірного вторгнення Росії в Україну. Раніше про перенесення своїх диппредставництв до Львова заявили Велика Британія, США, Канада, Австралія, Німеччина.

18 лютого авіакомпанія Wizz Air відклала до травня старт рейсів за 16 напрямками з України. Це стосується рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM повідомила про призупинення польотів до України через загрозу російського вторгнення.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн

Щоб допомогти — не потрібно постійно говорити про дати вторгнення. Що сказав Зеленський в Мюнхені

Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу