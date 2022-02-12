Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти до України

Нідерландська авіакомпанія KLM зупиняє польоти до України через загрозу російського вторгнення.

Як повідомляє видання NOS, це рішення ухвалили після коригування рекомендацій щодо поїздок до України. Зазначається, що авіакомпанія скасувала останній рейс, запланований до Києва цієї ночі.

"Поки що неясно, коли KLM знову полетить до Києва", — заявили у KLM, передає De Telegraaf.

Раніше 12 лютого Міністерство закордонних справ Нідерландів надало Україні "червоний рівень" небезпеки та рекомендувало своїм громадянам відмовитися від поїздок до країни.

Що відомо

Низка країн почали скорочувати дипломатичні місії в Україні та закликали своїх громадян негайно залишити територію України. Зокрема, про частковий від'їзд співробітників посольств офіційно повідомили США, Велика Британія, Ізраїль, Німеччина та низка інших країн.

12 лютого Держдеп США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві. Водночас послиня Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс та голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявили, що залишаться у Києві.

12 лютого президент Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися паніці та повідомив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим попередив російську сторону про "масовану і єдину трансатлантичну відповідь" у разі нападу на Україну.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися

Навіщо НАТО посилюється і як це стосується України: коментар військового експерта

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу