Співробітники посольства США в Україні ночуватимуть у Польщі — Блінкен

Співробітники посольства США в Україні, які раніше переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

“Наші колеги, які нещодавно переїхали до Львова, заночують у Польщі. Вони регулярно повертатимуться, щоб продовжити свою дипломатичну роботу в Україні та надавати екстрені консульські послуги”, — написав Блінкен у Twitter.

У заяві Блінкена, оприлюденій на сайті Держдепу зазнчається, що йдеться про “розважливі запобіжні заходи заради безпеки урядового персоналу США та громадян США, які США регулярно вживає в усьому світі. За словами Блінкена, це “жодним чином не підриває підтримку чи відданість Україні”.

“Наша прихильність до України виходить за межі будь-якого місця”, — зазначив Блінкен.

Він також рекомендував американським громадянам негайно залишити Україну через непередбчувану безпекову ситуацію.

Що передувало

Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Заступник голови комітету Ради Федерацій РФ (верхня палата парламенту) з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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