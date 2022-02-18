Wizz Air відклав старт 16 рейсів з України

Авіакомпанія Wizz Air відклала до травня старт рейсів за 16 напрямками з України. Це стосується рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Про це повідомляє профільне видання Lowcost Avia.

Згідно з повідомленням, змінилася дата старту нових рейсів з Києва в Зальцбург, Болонью, Катанью та Порту — їх перенесли з березня на травень-жовтень. Відновлення рейсу з Києва до Неаполя відклали до травня. Рейс з Києва в Базель перенесли з кінця серпня на початок липня.

Зі Львова в Мілан та Неаполь можна буде полетіти в кінці березня. Рейс зі Льова до Вільнюса перенесли з 27 березня на 10 квітня.

З Одеси рейси в Венецію та Рим відновлять у квітні, Братиславу у червні, а Афіни у вересні.

З Харкова скасовано рейси в Таллінн з 18 лютого до 26 березня, також відкладено старт рейсів у Відень та Пардубиці.

Що відомо

13 лютого рейс української авіакомпанії SkyUp, який летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

12 лютого Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.

Авіаперевізник SkyUp Airlines продовжує здійснювати польоти над Україною без змін, повідомила пресслужба компанії.

Українська авіакомпанія Bees Airline скасувала рейси "Одеса-Прага та "Одеса-Київ" на 17 лютого.

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