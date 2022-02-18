Wizz Air відклав старт 16 рейсів з України

Авіакомпанія Wizz Air відклала до травня старт рейсів за 16 напрямками з України. Це стосується рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси.
Про це повідомляє профільне видання Lowcost Avia.
Згідно з повідомленням, змінилася дата старту нових рейсів з Києва в Зальцбург, Болонью, Катанью та Порту — їх перенесли з березня на травень-жовтень. Відновлення рейсу з Києва до Неаполя відклали до травня. Рейс з Києва в Базель перенесли з кінця серпня на початок липня.
Зі Львова в Мілан та Неаполь можна буде полетіти в кінці березня. Рейс зі Льова до Вільнюса перенесли з 27 березня на 10 квітня.
З Одеси рейси в Венецію та Рим відновлять у квітні, Братиславу у червні, а Афіни у вересні.
З Харкова скасовано рейси в Таллінн з 18 лютого до 26 березня, також відкладено старт рейсів у Відень та Пардубиці.
Що відомо
- 13 лютого рейс української авіакомпанії SkyUp, який летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.
- Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.
- 12 лютого Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.
- Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.
- Авіаперевізник SkyUp Airlines продовжує здійснювати польоти над Україною без змін, повідомила пресслужба компанії.
- Українська авіакомпанія Bees Airline скасувала рейси "Одеса-Прага та "Одеса-Київ" на 17 лютого.
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