МЗС Польщі не рекомендує їздити на схід і південь України

МЗС Польщі не рекомендує громадянам країни через непередбачувану безпекову ситуацію відвідувати 10 областей сходу та півдня України, а також окупований Крим, ідеться в оприлюдненій заяві польського МЗС.
"З огляду на зростання напруженості та нестабільну безпекову ситуацію на південному сході України, МЗС рекомендує утриматися від будь-яких поїздок у Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Полтавську, Сумську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську області, місто Севастополь та Автономну Республіку Крим", – ідеться у заяві
Громадяни Польщі, які перебувають у цих регіонах України, слід розглянути можливість виїзду з них доступним транспортом. На додачу МЗС країни-сусіда рекомендує уникати узагалі поїздок до України нагальної без потреби.
Що відомо
- 19 лютого кілька міжнародних авіаперевізників заявили про тимчасове припинення польотів до України на тлі можливого вторгнення Росії. Зокрема, таке рішення ухвалили німецька Lufthansa, швейцарська Swiss Airlines та австрійська Austrian Airlines.
- 19 лютого, керівництво НАТО вирішило перевести персонал свого українського представництва до Львова та Брюсселя на тлі загрози ймовірного вторгнення Росії в Україну. Раніше про перенесення своїх диппредставництв до Львова заявили Велика Британія, США, Канада, Австралія, Німеччина.
- 18 лютого авіакомпанія Wizz Air відклала до травня старт рейсів за 16 напрямками з України. Це стосується рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси.
- 12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM повідомила про призупинення польотів до України через загрозу російського вторгнення.
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