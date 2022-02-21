МЗС Польщі не рекомендує їздити на схід і південь України

МЗС Польщі не рекомендує громадянам країни через непередбачувану безпекову ситуацію відвідувати 10 областей сходу та півдня України, а також окупований Крим, ідеться в оприлюдненій заяві польського МЗС.

"З огляду на зростання напруженості та нестабільну безпекову ситуацію на південному сході України, МЗС рекомендує утриматися від будь-яких поїздок у Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Полтавську, Сумську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську області, місто Севастополь та Автономну Республіку Крим", – ідеться у заяві

Громадяни Польщі, які перебувають у цих регіонах України, слід розглянути можливість виїзду з них доступним транспортом. На додачу МЗС країни-сусіда рекомендує уникати узагалі поїздок до України нагальної без потреби.

Що відомо

19 лютого кілька міжнародних авіаперевізників заявили про тимчасове припинення польотів до України на тлі можливого вторгнення Росії. Зокрема, таке рішення ухвалили німецька Lufthansa, швейцарська Swiss Airlines та австрійська Austrian Airlines .

19 лютого, керівництво НАТО вирішило перевести персонал свого українського представництва до Львова та Брюсселя на тлі загрози ймовірного вторгнення Росії в Україну. Раніше про перенесення своїх диппредставництв до Львова заявили Велика Британія, США, Канада, Австралія, Німеччина.

18 лютого авіакомпанія Wizz Air відклала до травня старт рейсів за 16 напрямками з України. Це стосується рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM повідомила про призупинення польотів до України через загрозу російського вторгнення.

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