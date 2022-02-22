"Ми нікому нічого не винні і не віддамо". Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський у ніч проти 22 лютого оприлюднив термінове звернення. Приводом до нього стало рішення Володимира Путіна визнати правосуб'єктність так званих Донецької та Луганської "народних республік".

За словами Зеленського, Україна "однозначно кваліфікує останні дії РФ як порушення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави" та покладає всю відповідальність за наслідки на політичне керівництво Росії.

"Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у межах "Нормандського формату", — зазначив президент.

Він додав, що на тлі загострення безпекової ситуації Київ ініціював низку зустрічей — зокрема зустріч сторін Будапештського меморандуму, екстрене засідання Ради Безпеки ООН, спецзасідання ОБСЄ та екстрене скликання саміту в "Нормандському форматі".

Крім того, Зеленський обговорив ситуацію з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, а також планує говорити з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Дуже важливо побачити, хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати Росію словами. Ми віддані політико-дипломатичному врегулюванню і не піддаємося на будь-які провокації. Наші кордони надійно захищені, створено систему територіальної оборони. Наші партнери нас підтримують", — сказав Зеленський.

Президент нагадав, що, відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна залишає за собою право на індивідуальну та колективну самооборону. Він зауважив, що Київ розрізняє провокації та наступ військ агресора, і в разі зміни ситуації обов'язково про це повідомить — але "зараз немає жодних причин для хаотичних дій".

"Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмося. Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо. І ми в цьому впевнені. Бо зараз не лютий 2014 року, а лютий 2022-го. Інша країна. Інша армія. Одна мета — це мир. Мир в Україні", — підсумував Зеленський.

Що передувало

Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Заступник голови комітету Ради Федерацій РФ (верхня палата парламенту) з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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