Байден підписав указ про санкції через визнання "Л/ДНР"

Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Російською Федерацією правосуб'єктності так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Наміри Російської Федерації визнати так звані "Л/ДНР" суперечать зобов'язанням Росії за Мінськими домовленостями і ще більше загрожують миру, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності України, а отже — становлять незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США", — йдеться в тексті указу.

Обмеження передбачають заборону інвестицій і фінансової діяльності в ОРДЛО з боку США, ввезення у Штати "товарів, послуг і технологій" із окупованих територій, а також блокування активів фізичних та юридичних осіб, які вели економічну діяльність на окупованому Донбасі або співпрацювали з такими особами.

Раніше прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Джо Байден незабаром підпише указ, який "заборонить інвестиції, торгівлю і фінансування так званих ОРДЛО з боку фізичних та юридичних осіб США". Крім того, вона анонсувала "додаткові заходи, пов'язані із сьогоднішнім грубим порушенням Росією своїх міжнародних зобов'язань".

"Уточню: ці заходи не пов'язані з оперативними і серйозними економічними заходами, які ми готували спільно зі своїми союзниками на випадок вторгнення Росії в Україну, а доповнюватимуть їх", — зазначила Псакі.

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Що передувало

Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Заступник голови комітету Ради Федерацій РФ (верхня палата парламенту) з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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