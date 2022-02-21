Путін: Україна може отримати ядерну зброю, ми не можемо не реагувати

На думку російського президента Володимира Путіна, заява Володимира Зеленського про можливу відмову від Будапештського меморандуму означає, що Київ у майбутньому може отримати ядерну зброю.

Про це Путін заявив у зверненні 21 лютого.

"Обзавестися тактичною ядерною зброєю Україні буде набагато простіше, особливо за технологічної підтримки з-за кордону. З появою в України зброї масового ураження ситуація в питанні безпеки в світі і для Росії зміниться докорінно, ми не можемо не реагувати на ці загрози", — сказав президент Росії.

Раніше три президенти України — Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко — звернулися до країн-підписантів Будапештського меморандуму. Вони закликали держави-підписанти здійснити конкретні кроки задля стримування Росії та наголосили, що зараз "вирішальний момент, коли ще можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом".

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) — міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Крім того, Путін заявив, що "нова військова стратегія України — це не що інше, як підготовка до бойових дій проти Росії".

"У березні 2021 року Україна ухвалила нову військову стратегію. Цей документ фактично цілком присвячений протистоянню з Росією. Ціль - втягування іноземних держав у конфлікт з нашою країною. Стратегія передбачає організацію у російському Криму і на території Донбасу терористичного підпілля. У ній прописані і контури передбачуваної війни, і закінчення вона має, цитую "за сприяння міжнародної спільноти на вигідних для України умовах”, — заявив Путін.

"Ми не можемо не реагувати на цю реальну небезпеку", — сказав він.

Що передувало

Своє звернення Путін висловлює після засідання Ради безпеки РФ, на якому обговорювалося питання визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік", а також на тлі стягнення російських військ до українських кордонів.

21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

На засіданні Радбезу Росії 21 лютого всі учасники підтримали звернення Державної думи Росії із закликом визнати незалежність "Л/ДНР". Тоді Володимир Путін заявив, що ухвалить рішення сьогодні.

Пізніше Кремль повідомив, що в телефонній розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Еммануелем Макроном Путін заявив, що підпише указ про визнання "Л/ДНР".

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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