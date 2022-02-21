У Росії 21 лютого відбулося позачергове засідання Ради безпеки, присвячене питанню визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік". Але воно, найімовірніше, транслювалося не в прямому етері, а було записане заздалегідь.

Про це повідомляють "Дождь" і "Медуза".

Спершу "Дождь" звернув увагу, що наручний годинник міністра оборони Росії Сергія Шойгу показує час 12:47, тоді як за Москвою на той момент було 17:47.

Фото: "Дождь" / скриншот трансляції Засідання Радбезу РФ про визнання "Л/ДНР", імовірно, було записане заздалегідь. Ось три докази

В інший момент засідання Радбезу видно, що годинник Шойгу показує час 13:40. Це, знову-таки, на п'ять годин раніше за "реальний час", у який відбувалася трансляція.

Засідання Радбезу РФ про визнання "Л/ДНР", імовірно, було записане заздалегідь. Ось три докази

Після цього "Медуза" вказала на можливі "склейки" відео трансляції засідання Радбезу РФ. Так, після виступу прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна з трибуни йде генеральний прокурор Ігор Краснов.

Фото: "Медуза" / скриншот Засідання Радбезу РФ про визнання "Л/ДНР", імовірно, було записане заздалегідь. Ось три докази

Зрештою, під час виступу голови Ради федерації Росії (верхня палата парламенту) Валентини Матвієнко "Медуза" виявила монтажну "склейку" у фразі "тому Росія і підтримала вільний вибір Севастополя" між двома останніми словами.

"Після слова "вибір" чути початок голосного звуку, схожого на "у". Також у цьому місці помітний неприродній скок інтонації. На відео в цей момент також є склейка (зображення Путіна змінилося зображенням Матвієнко)", — зазначає "Медуза".

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21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

На засіданні Радбезу Росії 21 лютого всі учасники підтримали звернення Державної думи Росії із закликом визнати незалежність "Л/ДНР". Володимир Путін заявив, що ухвалить рішення сьогодні.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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