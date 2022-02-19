Президент Володимир Зеленський доручив МЗС України скликати міжнародні консультації держав-підписантів Будапештського меморандуму, який гарантував Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. Він назвав чинну світову систему безпеки "сиропом від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу".

Про це глава держави заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

За його словами, з 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму, але безуспішно.

"Сьогодні Україна зробить це вчетверте. Я робитиму це востаннє", — сказав Зеленський.

При цьому він попередив, що якщо саміт держав-підписантів не відбудеться або вони не нададуть Україні гарантій безпеки, Київ визнає меморандум 1994 року недійсним. Український лідер наголосив, що світова система безпеки "вкотре дає збій через різні речі — егоїзм, самовпевненість, безвідповідальність держав на глобальному рівні". За його словами, саме через це війна в Україні триває довше, ніж Друга світова.

"Для мене, як для президента країни, що втратила частину своїх територій, тисячі людей і біля кордонів якої зараз стоять 150 тисяч російських військових, техніки і важкого озброєння, відповідь очевидна: архітектура світової безпеки крихка, потребує оновлення. Правила, які світ запровадив десятки років тому, більше не працюють, не встигають за новими загрозами, недієві для їх подолання. Це — сироп від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу", — заявив Зеленський.

Раніше, 15 лютого, три президенти України — Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко — звернулися до країн-підписантів Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму). Вони закликали держави-підписанти здійснити конкретні кроки задля стримування Росії та наголосили, що зараз "вирішальний момент, коли ще можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом".

Що таке Будапештський меморандум

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) — міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Що відомо

19 лютого речниця парламентської фракції "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що українські депутати та іноземні журналісти потрапили під обстріл на Донбасі. Цього ж дня у зоні ООС внаслідок обстрілу бойовиків загинув український воїн.

Російські ЗМІ опублікували нібито план "наступальної операції" Збройних сил України на Донбас, але ця інформація є фейком. Зокрема, цей план російською мовою.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію росЗМІ про начебто "обстріли" окупованих територій Донбасу з боку українських військових та вимагає міжнародного розслідування порушення режиму "тиші" на Донбасі.

17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, спецслужби Росії могли замінувати низку об'єктів у Донецьку для провокації, щоб звинуватити Київ у терактах і створити привід для вторгнення. Розвідка закликає донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.

Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Ввечері 18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

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