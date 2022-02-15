Три президенти України — Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко — звернулися до країн-підписантів Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму). Текст звернення оприлюднений на сайті президентського фонду Леоніда Кучми "Україна".

Кравчук, Кучма і Ющенко нагадали, що майже три десятиріччя тому п’ять ядерних держав зобов’язалися перед Україною поважати її незалежність та територіальну цілісність.

“Надання гарантій безпеки (а саме ці слова були у назві Будапештського меморандуму, під яким поставили свої підписи супердержави) стало умовою добровільної відмови України від її ракетно-ядерного потенціалу. На той момент він був третім у світі, перевершуючи потенціали Франції, Великої Британії та КНР”, — йдеться у зверненні.

За словами президентів, “тепер Україна може згадувати урочисті обіцянки “великої четвірки” (до меморандуму приєднався Китай) хіба що як знущання”.

“Ще у 2014 році Росія зруйнувала нашу територіальну цілісність, окупувавши Крим та частину Донбасу. Сьогодні з трьох сторін на Україну направлена загроза подальшого військового вторгнення. Ми опинилися перед перспективою економічної блокади – енергетичної з півночі, морської з півдня. Між тим неприпустимість економічного тиску на Україну теж була зафіксована як один з пунктів Будапештського меморандуму”, — йдеться у спільному зверненні.

Президенти стверджують, що нині від тих учасників угоди, на чий захист та на чию рішучість Україна мала би розраховувати, лунають лише “заклики до їхніх громадян та дипломатів тікати з небезпечної України якнайшвидше та страхітливі попередження про вторгнення як не сьогодні, так завтра, які вже завдали величезної шкоди економіці та сіють паніку серед населення”.

“Сьогодні – вирішальний момент, коли ще можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом. Що сильний може бути чесним та сміливим. Що сила – не лише у можливості погрожувати тим, хто слабший, а й в умінні тримати власне слово”, — наголошують Кравчук, Кучма і Ющенко.

Вони просять підписантів Меморандуму “зробити нарешті ті кроки, які здатні зупинити агресора”.

“Якщо сьогодні ми програємо – жодних Будапештських меморандумів більше не буде. Дивлячись на наш досвід, жодна країна, яка може отримати ядерну зброю, за жодних обставин від неї вже не відмовиться”, — заявили українські президенти.

За їхніми словами, на кону зараз – не лише доля України та світовий авторитет патнерів. На кону – майбутнє безпеки усього світу.

Що таке Будапештський меморандум

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) — міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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