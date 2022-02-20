У Луганській області окупанти обстріляли автомобіль з волонтерами Гуманітарної місії "Проліска". Про це повідомив Керівник Гуманітарної місії "Проліска" Евген Каплін.

"Сьогодні о 14.09 автомобіль Гуманітарної місії "Проліска", повертаючись із Врубівки до Золотого, потрапив під масований обстріл з артилерійських систем калібром 122 мм в районі Новоіванівки", — повідомив Евген Каплін.

Евген Каплін додав, що місце обстрілу знаходилось за 11 кілометрів від лінії розмежування.

Загиблих та поранених немає.

Волонтери Гуманітарної місії потрапили під обстріл окупантів, фото: Евген Каплін Волонтери Гуманітарної місії потрапили під обстріл окупантів, фото: Евген Каплін

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