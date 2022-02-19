Зеленський терміново обговорив з Макроном загострення на Донбасі

Президент Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном щодо загострення ситуації на Донбасі.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

Він поінформував Макрона про українські втрати на фронті, про обстріл українських політиків і міжнародних журналістів.

"Обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання", – написав глава держави.

Розмова відбулася після повернення Зеленського до Києва з Мюнхенської конференції з безпеки, головною темою якої була ситуація в Україні.

Раніше французькі ЗМІ повідомили, що 19 лютого Макрон матиме телефону розмову з українським лідером, а 20 лютого – з президентом РФ Володимиром Путіним. Востаннє президент Франції говорив телефоном з лідерами України та Росії 12 лютого. Зокрема, тоді Макрон заявив Путіну про несумісність діалогу з загостренням на українському кордоні.

Що відомо

18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

У СБУ назвали події 18 лютого на окупованому Донбасі, зокрема заяви бойовиків про диверсії та евакуація цивільного населення, "черговим витком гібридної війни" проти України.

19 лютого під обстріл на Донбасі потрапили українські депутати та іноземні журналісти.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав російського лідера Володимира Путіна відвести свої війська від українського кордону та обрати дипломатичний шлях вирішення ситуації довкола України. Водночас міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) попередили Росію про жорсткі санкції у разі наступу на Україну.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає до 190 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.

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