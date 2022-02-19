Міністри країн G7 зробили попередження Росії та закликали до діалогу

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) висловили занепокоєння з приводу "загрозливого" військового нарощуванням Росією навколо українських кордонів, в окупованому Криму і в Білорусі та загострення на Донбасі. Також міністри попередили Росію про жорсткі санкції у разі наступу на Україну.

Відповідна заява оприлюднена на сайті посольства Британії в Україні.

"Неспровоковане та невиправдане угрупування Збройних сил Росією, найбільше розміщення на європейському континенті з часів закінчення холодної війни, є викликом глобальній безпеці та міжнародному порядку", — йдеться в спільній заяві.

У зв’язку з цим міністри закликали Росію дотримуватися міжнародних зобов’язань, зокрема щодо зниження ризиків та прозорості військової діяльності, та відвести війська від України. При цьому вони заявили, що поки не побачили жодних доказів скорочення російського військового угруповання.

Представники країн "Великої сімки" також попередили Росію, що готові до дипломатичного вирішення ситуації, але попередили про намір завдати серйозного удару, включаючи фінансові та економічні санкції, у разі наступу на Україну.

"Ми вживемо скоординованих обмежувальних заходів у разі такої події", — заявили міністри.

Крім того, вони висловили занепокоєння з приводу загострення ситуації на Донбасі в останні дні, а також засудили використання важкого озброєння, невибіркові обстріли цивільних районів та видачу російських паспортів жителям непідконтрольних Україні територій Донбасу.

"Це явно суперечить духу Мінських домовленостей. Ми особливо стурбовані заходами, які вживають самопроголошені "народні республіки", які слід розглядати як основу для військової ескалації. Ми стурбовані тим, що інсценовані інциденти можуть бути використані як привід для можливої військової ескалації. Росія повинна використовувати свій вплив на самопроголошені республіки для деескалації", — йдеться в заяві.

Що відомо

Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс повідомила, що Велика Британія погодила з країнами G7 та Європейським союзом санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

18 лютого премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС готує санкції проти Росії, які будуть набагато жорстокішими ніж ті, що були запроваджені після окупації Криму у 2014 році. Водночас заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх повідомив, що пакет санкцій США проти Росії не передбачає відключення її від міжнародних платіжних систем. Проте Білий дім готує "нищівні" санкції проти фінансових установ та банків Росії.

премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС готує санкції проти Росії, які будуть набагато жорстокішими ніж ті, що були запроваджені після окупації Криму у 2014 році. Водночас заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх повідомив, що пакет санкцій США проти Росії не передбачає відключення її від міжнародних платіжних систем. Проте Білий дім готує "нищівні" санкції проти фінансових установ та банків Росії. 18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

За даними ОБСЄ, станом на вечір 17 лютого на Донбасі зафіксували 870 випадків порушення режиму припинення вогню.

Очільник Пентагону Ллойд Остін 17 лютого заявив, що Москва зосередила понад 150 тисяч військових на прикордонні з Україною, посилила військову присутність у Чорноморському регіоні, стягнула військово-повітряні сили, поповнила запаси крові. Велика Британія також фіксує, що до українських кордонів прибувають нові військові підрозділи РФ.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн

У "ДНР" і "ЛНР" оголосили евакуацію у РФ: що відбувається на Донбасі та що про це кажуть місцеві

Морські навчання РФ перекривають українські шляхи. Чи загрожує це економічною блокадою і вторгненням

Росія хоче визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Як на це реагують політики України і світу

Які фейки про російсько-українську війну поширює кремлівська пропаганда? Коментує аналітикиня

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу