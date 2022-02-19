Іноземні журналісти та депутати потрапили під обстріл на Донбасі

Українські депутати та іноземні журналісти, які зараз перебувають на передовій уздовж лінії зіткнення на Донбасі, потрапили під обстріл.

Про це Суспільному повідомила речниця парламентської фракції "Слуги народу" Юлія Палійчук, яка також перебуває там.

За її словами, обстріл стався поблизу Новолуганського, де працювали журналісти в цей час. Наразі відомо, що ніхто не постраждав.

"Військові завели нас в укриття. Було декілька залпів, нас тут дві групи – одні вирушили на передові позиції в Новолуганське, і там почалось. Ми зараз чекаємо на іншу групу і будемо в Світлодарськ далі рухатись. Продовжуємо роботу", – розповіла Палійчук.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко додав, що під мінометний обстріл на позиції 30-ї бригади потрапили очільник МВС Денис Монастирський, група депутатів, а також 25 іноземних журналістів.

"Журналісти CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли на власні очі переконатися, хто справді готується до наступу на мирну Україну", – написав він у Facebook.

Що відомо

19 лютого у зоні проведення ООС внаслідок обстрілу бойовиків загинув український воїн.

Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували майже 900 порушень режиму "тиші" на Донбасі.

17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, спецслужби Росії могли замінувати низку об'єктів у Донецьку для провокації, щоб звинуватити Київ у терактах і створити привід для вторгнення. Розвідка закликає донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.

Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Ввечері 18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

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