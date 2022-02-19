Макрон проведе перемовини з Зеленським і Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон проведе телефонні перемовини з лідерами України та Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Про це повідомляє радіостанція RFI.

Як зазначається, 19 лютого Макрон поговорить з президентом України Володимиром Зеленським, а 20 лютого – з Путіним.

"Наше завдання – уникнути найгіршого сценарію. Вважаємо, що ще можна переконати президента Путіна не нападати на Україну", – заявили в адміністрації Макрона.

За даними телеканалу BFMTV, лідер Франції та його партнери висловлюють "справжнє занепокоєння" з приводу подальшої ескалації на українському кордоні та радять "готуватися до відкритої кризи".

Востаннє Макрон говорив телефоном з президентами України та Росії 12 лютого. Зокрема, тоді французький лідер заявив Путіну про несумісність діалогу з загостренням на українському кордоні.

Що відомо

18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

У СБУ назвали події 18 лютого на окупованому Донбасі, зокрема заяви бойовиків про диверсії та евакуація цивільного населення, "черговим витком гібридної війни" проти України.

Напередодні бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає до 190 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.

Читайте також:

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн

У "ДНР" і "ЛНР" оголосили евакуацію у РФ: що відбувається на Донбасі та що про це кажуть місцеві

Морські навчання РФ перекривають українські шляхи. Чи загрожує це економічною блокадою і вторгненням

Росія хоче визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Як на це реагують політики України і світу

Які фейки про російсько-українську війну поширює кремлівська пропаганда? Коментує аналітикиня

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу