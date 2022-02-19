ОБСЄ за добу зафіксувала майже 900 порушень режиму "тиші" на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні за добу зафіксували 870 випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі.
Про це йдеться у звіті місії за станом на вечір 17 лютого.
За даними спостерігачів, у Донецькій області режим "тиші" порушили 222 рази, в тому числі зафіксовано 135 вибухів, у Луганській області нарахували 648 порушень та 519 вибухів. Також спостерігачі ОБСЄ зафіксували 212 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 177 вибухів, поблизу ділянок розведення в районі Станиці Луганської та 32 вибухи поблизу ділянки розведення в районі Золотого.
Раніше в СММ повідомляли, що менш ніж за добу 17 лютого зафіксували понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення. Також бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку.
Що відомо
- 17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, спецслужби Росії могли замінувати низку об'єктів у Донецьку для провокації, щоб звинуватити Київ у терактах і створити привід для вторгнення. Розвідка закликає донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.
- Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.
- Ввечері 18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія намагається знайти привід для вторгнення в Україну, вдаючись до дезінформації та поширюючи заяви про обстріли на Донбасі з українського боку.
- США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторгнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення.
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