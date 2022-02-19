ОБСЄ за добу зафіксувала майже 900 порушень режиму "тиші" на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні за добу зафіксували 870 випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у звіті місії за станом на вечір 17 лютого.

За даними спостерігачів, у Донецькій області режим "тиші" порушили 222 рази, в тому числі зафіксовано 135 вибухів, у Луганській області нарахували 648 порушень та 519 вибухів. Також спостерігачі ОБСЄ зафіксували 212 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 177 вибухів, поблизу ділянок розведення в районі Станиці Луганської та 32 вибухи поблизу ділянки розведення в районі Золотого.

Раніше в СММ повідомляли, що менш ніж за добу 17 лютого зафіксували понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення. Також бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку.

Що відомо

17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, спецслужби Росії могли замінувати низку об'єктів у Донецьку для провокації, щоб звинуватити Київ у терактах і створити привід для вторгнення. Розвідка закликає донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.

Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Ввечері 18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія намагається знайти привід для вторгнення в Україну, вдаючись до дезінформації та поширюючи заяви про обстріли на Донбасі з українського боку.

США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторгнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення.

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