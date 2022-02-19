Британія погодила з ЄС та G7 санкції проти Росії

Велика Британія погодила з країнами "Великої сімки" (G7) та Європейським союзом санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

Вона зазначила, що загострення ситуації на Донбасі в останні дні насторожує. На її думку, існує "дуже велика ймовірність, що це призведе до вторгнення" Росії.

"Поступки не зупинять Росію від вторгнення. Ми маємо показати силу, підтримавши Україну. Ми маємо забезпечити, щоб на випадок надзвичайної ситуації був готовий жорсткий пакет санкцій. Ці санкції ми вже погодили з нашими союзниками щодо G7 та ЄС, включаючи Німеччину", — заявила Трасс.

Що відомо

18 лютого премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС готує санкції проти Росії, які будуть набагато жорстокішими ніж ті, що були запроваджені після окупації Криму у 2014 році. Водночас заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх повідомив, що пакет санкцій США проти Росії не передбачає відключення її від міжнародних платіжних систем. Проте Білий дім готує "нищівні" санкції проти фінансових установ та банків Росії.

премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС готує санкції проти Росії, які будуть набагато жорстокішими ніж ті, що були запроваджені після окупації Криму у 2014 році. Водночас заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх повідомив, що пакет санкцій США проти Росії не передбачає відключення її від міжнародних платіжних систем. Проте Білий дім готує "нищівні" санкції проти фінансових установ та банків Росії. 18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

За даними ОБСЄ, станом на вечір 17 лютого на Донбасі зафіксували 870 випадків порушення режиму припинення вогню.

Очільник Пентагону Ллойд Остін 17 лютого заявив, що Москва зосередила понад 150 тисяч військових на прикордонні з Україною, посилила військову присутність у Чорноморському регіоні, стягнула військово-повітряні сили, поповнила запаси крові. Велика Британія також фіксує, що до українських кордонів прибувають нові військові підрозділи РФ.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.

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