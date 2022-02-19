Президент Володимир Зеленський закликав розблокувати Мінський переговорний процес задля деескалації ситуації на Донбасі та біля українських кордонів.
Про це глава держави заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Україна вимагає негайно розблокувати переговорний процес. Неважливо за участі чотирьох країн, семи чи ста. Головне — щоб серед них була Україна і щоб була Росія. Що дійсно важливо — це розуміння, що мир потрібен не лише нам, мир в Україні потрібен світу", — сказав глава держави.
При цьому він зауважив, що пошуки миру обмежені виключно Мінськими угодами. За словами Зеленського, йому не важливо в якій точці світу домовлятись про мир в Україні.
"Ми готові шукати ключ до закінчення війни в усіх можливих форматах, на усіх майданчиках — Париж, Берлін, Мінськ, Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк, Пекін", — наголосив президент.
Раніше Зеленський доручив МЗС України скликати міжнародні консультації держав-підписантів Будапештського меморандуму.
Що відомо
- Українська сторона ініціювала позачергове засідання Тристоронньої контактної групи через загострення ситуації на Донбасі, однак представники окупаційної адміністрації відмовляються від зустрічі.
- 19 лютого речниця парламентської фракції "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що українські депутати та іноземні журналісти потрапили під обстріл на Донбасі. Цього ж дня у зоні ООС внаслідок обстрілу бойовиків загинув український воїн.
- Російські ЗМІ опублікували нібито план "наступальної операції" Збройних сил України на Донбас, але ця інформація є фейком. Зокрема, цей план російською мовою.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію росЗМІ про начебто "обстріли" окупованих територій Донбасу з боку українських військових та вимагає міжнародного розслідування порушення режиму "тиші" на Донбасі.
- 17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, спецслужби Росії могли замінувати низку об'єктів у Донецьку для провокації, щоб звинуватити Київ у терактах і створити привід для вторгнення. Розвідка закликає донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.
- Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.
- Ввечері 18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.
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