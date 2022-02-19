Президент Володимир Зеленський закликав розблокувати Мінський переговорний процес задля деескалації ситуації на Донбасі та біля українських кордонів.

Про це глава держави заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Україна вимагає негайно розблокувати переговорний процес. Неважливо за участі чотирьох країн, семи чи ста. Головне — щоб серед них була Україна і щоб була Росія. Що дійсно важливо — це розуміння, що мир потрібен не лише нам, мир в Україні потрібен світу", — сказав глава держави.

При цьому він зауважив, що пошуки миру обмежені виключно Мінськими угодами. За словами Зеленського, йому не важливо в якій точці світу домовлятись про мир в Україні.

"Ми готові шукати ключ до закінчення війни в усіх можливих форматах, на усіх майданчиках — Париж, Берлін, Мінськ, Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк, Пекін", — наголосив президент.

Раніше Зеленський доручив МЗС України скликати міжнародні консультації держав-підписантів Будапештського меморандуму.

Що відомо

Українська сторона ініціювала позачергове засідання Тристоронньої контактної групи через загострення ситуації на Донбасі, однак представники окупаційної адміністрації відмовляються від зустрічі.

19 лютого речниця парламентської фракції "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що українські депутати та іноземні журналісти потрапили під обстріл на Донбасі. Цього ж дня у зоні ООС внаслідок обстрілу бойовиків загинув український воїн.

Російські ЗМІ опублікували нібито план "наступальної операції" Збройних сил України на Донбас, але ця інформація є фейком. Зокрема, цей план російською мовою.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію росЗМІ про начебто "обстріли" окупованих територій Донбасу з боку українських військових та вимагає міжнародного розслідування порушення режиму "тиші" на Донбасі.

17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, спецслужби Росії могли замінувати низку об'єктів у Донецьку для провокації, щоб звинуватити Київ у терактах і створити привід для вторгнення. Розвідка закликає донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.

Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Ввечері 18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

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