19 лютого у зоні проведення ООС внаслідок обстрілу загинув український військовослужбовець, котрий отримав осколкове поранення несумісне з життям. Про це у зведенні за 19 лютого на своїй сторінці у мережі Facebook повідомляє пресслужба ООС. Інтернет-видання "Українська правда" повідомляє з посиланням на МВС, що загинув військовий 30 окремої механізованої бригади імені князя Констянтина Острозького, котра дислокується у Новограді-Волинському.

Суспільне телефоном звернулося за коментарем до пресслужби ООС для уточнення цієї інформації, однак представник пресслужби, який відмовився називати своє ім'я, сказав, що наразі вони не можуть надати більше інформації, ніж це вказано у зведенні.

У телефонній розмові прессекретарка 30 окремої механізованої бригади Наталія Рожнятівська сказала Суспільному, що наразі вони не можуть підтвердити чи спростувати інформацію про те, що загинув саме військовий 30 бригади. Відповідь вона пообіцяла надати за кілька годин.

Головна спеціалістка відділу інформації та зв'язків з громадськістю Новоград-Волинської міської ради Анастасія Бартницька розповіла кореспондентам Суспільного, що наразі вони не мають жодної інформації з цього приводу і поки що не готували до публікації повідомлень про загибель військового 30 бригади.

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