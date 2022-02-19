РосЗМІ опублікували план "наступальної операції" ЗСУ на Донбасі, але це фейк

Російські ЗМІ опублікували нібито план "наступальної операції" Збройних сил України на Донбас, але ця інформація є фейком. Зокрема, цей план російською мовою.

План оприлюднило російське інформагентство "РИА Новости" з посиланням на "розвідку "ДНР". Як повідомив представник так званої "народної міліції ДНР" Едуард Басурін, на "наступальну операцію" начебто відвели п'ять діб: "Її мета – видавити російськомовне населення в Росію та отримати контроль над усією територією Донбасу", – стверджує він.

Зазначимо, що мапа зображена російською мовою. Також на схемі українські сили позначені синім кольором, хоча Україна перейшла на стандарти НАТО і на мапах позначає свої сили "червоним".

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов спростував заяви бойовиків "ДНР" і "ЛНР" про нібито наступ українських військових на окупованій території Донбасу. Також інформацію бойовиків заперечив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

У МЗС України повідомили, що РФ розгортає кампанію із поширення масованої дезінформації.

Що відомо

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Вранці 19 лютого ватажки самоназваних республік "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

16 лютого бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення.

США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення.

Починаючи з 12 лютого, низка країн порадили своїм громадянам терміново виїхати з України через загрозу військового нападу, а посольства — перенесли свої офіси до Львова. 18 лютого посольство Британії повідомило про переїзд до Львова. 19 лютого стало відомо, що НАТО переводить персонал українського офісу до Львова та Брюсселя.

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