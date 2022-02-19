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РосЗМІ опублікували план "наступальної операції" ЗСУ на Донбасі, але це фейк
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РосЗМІ опублікували план "наступальної операції" ЗСУ на Донбасі, але це фейк

Тетяна Яворович
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РосЗМІ опублікували план "наступальної операції" ЗСУ на Донбасі, але це фейк УНІАН

Російські ЗМІ опублікували нібито план "наступальної операції" Збройних сил України на Донбас, але ця інформація є фейком. Зокрема, цей план російською мовою.

План оприлюднило російське інформагентство "РИА Новости" з посиланням на "розвідку "ДНР". Як повідомив представник так званої "народної міліції ДНР" Едуард Басурін, на "наступальну операцію" начебто відвели п'ять діб: "Її мета – видавити російськомовне населення в Росію та отримати контроль над усією територією Донбасу", – стверджує він.

Зазначимо, що мапа зображена російською мовою. Також на схемі українські сили позначені синім кольором, хоча Україна перейшла на стандарти НАТО і на мапах позначає свої сили "червоним".

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов спростував заяви бойовиків "ДНР" і "ЛНР" про нібито наступ українських військових на окупованій території Донбасу. Також інформацію бойовиків заперечив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

У МЗС України повідомили, що РФ розгортає кампанію із поширення масованої дезінформації.

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Що відомо

  • Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.
  • Вранці 19 лютого ватажки самоназваних республік "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.
  • 16 лютого бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення.
  • США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення.
  • Починаючи з 12 лютого, низка країн порадили своїм громадянам терміново виїхати з України через загрозу військового нападу, а посольства — перенесли свої офіси до Львова. 18 лютого посольство Британії повідомило про переїзд до Львова. 19 лютого стало відомо, що НАТО переводить персонал українського офісу до Львова та Брюсселя.

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