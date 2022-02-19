Кулеба вимагає міжнародного розслідування обстрілів на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію російських ЗМІ про начебто "обстріли" окупованих територій Донбасу з боку українських військових.

Про це він сказав під час українського ланчу в Мюнхені 19 лютого.

"Ми рішуче спростовуємо всі звинувачення у нібито попаданні українських снарядів на територію РФ. Україна не здійснювала жодних подібних обстрілів", — заявив Кулеба.

Він також закликав міжнародну спільноту негайно провести неупереджене розслідування інцидентів, про які повідомляють російські ЗМІ.

Що відомо

19 лютого речниця парламентської фракції "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що українські депутати та іноземні журналісти потрапили під обстріл на Донбасі.

19 лютого у зоні проведення ООС внаслідок обстрілу бойовиків загинув український воїн.

Російські ЗМІ опублікували нібито план "наступальної операції" Збройних сил України на Донбас, але ця інформація є фейком. Зокрема, цей план російською мовою.

Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували майже 900 порушень режиму "тиші" на Донбасі.

17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, спецслужби Росії могли замінувати низку об'єктів у Донецьку для провокації, щоб звинуватити Київ у терактах і створити привід для вторгнення. Розвідка закликає донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.

Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Ввечері 18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

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