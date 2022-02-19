Кулеба вимагає міжнародного розслідування обстрілів на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію російських ЗМІ про начебто "обстріли" окупованих територій Донбасу з боку українських військових.
Про це він сказав під час українського ланчу в Мюнхені 19 лютого.
"Ми рішуче спростовуємо всі звинувачення у нібито попаданні українських снарядів на територію РФ. Україна не здійснювала жодних подібних обстрілів", — заявив Кулеба.
Він також закликав міжнародну спільноту негайно провести неупереджене розслідування інцидентів, про які повідомляють російські ЗМІ.
Що відомо
- 19 лютого речниця парламентської фракції "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що українські депутати та іноземні журналісти потрапили під обстріл на Донбасі.
- 19 лютого у зоні проведення ООС внаслідок обстрілу бойовиків загинув український воїн.
- Російські ЗМІ опублікували нібито план "наступальної операції" Збройних сил України на Донбас, але ця інформація є фейком. Зокрема, цей план російською мовою.
- Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували майже 900 порушень режиму "тиші" на Донбасі.
- 17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, спецслужби Росії могли замінувати низку об'єктів у Донецьку для провокації, щоб звинуватити Київ у терактах і створити привід для вторгнення. Розвідка закликає донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.
- Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.
- Ввечері 18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.
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