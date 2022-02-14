Іноземні посольства не зверталися до керівництва Львівщини щодо виділення приміщень. Відповідних звернень не отримували ні Львівська міська рада, ні обласна державна адміністрація, ні обласна рада. Про це повідомили керівники установ на брифінгах 14 лютого.

Напередодні Америка, Канада та Австралія повідомили, що переносять свої посольства зі Львова до Києва. Також переводить консульство із Дніпра до Львова і Німеччина.

Автівки з дипломатичними номерами помітили поблизу одного із готелів у центрі Львова.

Суспільне Львів Автівки з дипломатичними номерами

Як повідомили Суспільному у Держдепартаменті США, зараз посольство США працює у Львові.

"Посольство США продовжує працювати у Львові. Це тимчасове переселення, щоб зберегти нашу здатність вести дипломатію та підтримувати український народ. Наша прихильність до України виходить за межі конкретного місця", — повідомили у Держдепартаменті США.

Перенесла свій дипломатичний офіс до Львова з Києва і Канада.

"Враховуючи подальше погіршення ситуації з безпекою, ми переносимо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові та тимчасово призупиняємо роботу нашого посольства у Києві. Дипломатична присутність Канади та активна участь в Україні триватиме", — повідомила у Twitter міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі.

Переїхало до Львова і посольство Австралії. Про це повідомила у Twitter міністерка закордонних справ Австралії Меріс Пейн.

"У зв’язку із накопиченням російських військ на кордоні з Україною, Австралія керує виїздом співробітників свого посольства в Києві, тимчасово призупиняє там операції та переїжджає до Львова", — написала вона.

Переводить консульство із Дніпра до Львова і Німеччина. Про це Міністерство закордонних справ країни у Twitter:

"Ми залишимо наше посольство в Києві відкритим, але скоротимо дипломатичний персонал, який там розміщено. Наше генеральне консульство в Донецьку, яке з 2014 року базується в Дніпрі, буде тимчасово переміщено до Львова".

До Львівської обласної ради посольства не зверталися аби їм виділили приміщення.

"На сьогодні дипломатичні представництва тут розміщають лише своїх представників. Мова не йде про розгортання діяльності саме адміністративної одиниці чи юридичної структури", — сказала голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

За словами голови Львівської ОДА Максима Козицького, не зверталися щодо виділення приміщень і до обласної адміністрації.

Міський голова Львова повідомив, що якщо буде потрібно, то закордонним посольствам будуть допомагати.

"Ми в координації з керівниками дипломатичних установ. Сьогодні буде робоча зустріч із послом Канади. Ми всім допомагаємо, сприяємо, якщо треба, то треба", — каже міський голова Львова Андрій Садовий.

Львівське Летовище імені Данила Галицького працює згідно графіку. На разі, затримок у рейсах немає. Про це повідомила речниця аеропорту Наталя Пиртик. За її словами усі зміни щодо графіку польотів відразу публікуються на Facebook-сторінці летовища. Також відслідкувати зміни у рейсах можна на офіційному сайті аеропорту – там є онлайн-табло з часом прильоту чи вильоту літаків.

Що відомо

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