19 лютого російські окупанти відкрили вогонь поблизу насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону. У результаті цього були пошкоджені два трансформатори.

Про це повідомляє пресслужба КП "Компанії "Вода Донбасу".

"Наразі співробітники КП "Компанія "Вода Донбасу" обстежують пошкодження обладнання для визначення обсягу відновлювальних робіт", — йдеться у повідомленні.

Зупинили подачу води на чотири фільтрувальні станції:

Карлівську, яка забезпечує водопостачання у Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка, у селища міського типу: Олександрівку, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівку, Святогорівку, Гострий, Цукурине та села: Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка;

Великоанадольську, яка забезпечує водопостачання у міста: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селище міського типу Новотроїцьке, села: Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне;

Старокримські №1, №2, які забезпечують водопостачання у Маріуполь, Сартану, Старий Крим.

Водопостачання Маріуполя наразі здійснюється зі Старокримського водосховища.

За інформацією голови ОДА Павла Кириленка, обстріл стався вночі близько третьої години, в обладнання станції влучили чотири снаряди. Станція знаходиться у селищі Василівка на лінії зіткнення.

"Ремонтні роботи будуть проведені після отримання режиму тиші та надання гарантій безпеки. Наразі компанія "Вода Донбасу" займається питанням придбання та доставки нового обладнання, оскільки пошкоджене відновленню не підлягає", — повідомив Кириленко.

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