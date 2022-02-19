19 лютого російські окупанти відкрили вогонь поблизу насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону. У результаті цього були пошкоджені два трансформатори.
Про це повідомляє пресслужба КП "Компанії "Вода Донбасу".
"Наразі співробітники КП "Компанія "Вода Донбасу" обстежують пошкодження обладнання для визначення обсягу відновлювальних робіт", — йдеться у повідомленні.
Зупинили подачу води на чотири фільтрувальні станції:
- Карлівську, яка забезпечує водопостачання у Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка, у селища міського типу: Олександрівку, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівку, Святогорівку, Гострий, Цукурине та села: Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка;
- Великоанадольську, яка забезпечує водопостачання у міста: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селище міського типу Новотроїцьке, села: Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне;
- Старокримські №1, №2, які забезпечують водопостачання у Маріуполь, Сартану, Старий Крим.
Водопостачання Маріуполя наразі здійснюється зі Старокримського водосховища.
За інформацією голови ОДА Павла Кириленка, обстріл стався вночі близько третьої години, в обладнання станції влучили чотири снаряди. Станція знаходиться у селищі Василівка на лінії зіткнення.
"Ремонтні роботи будуть проведені після отримання режиму тиші та надання гарантій безпеки. Наразі компанія "Вода Донбасу" займається питанням придбання та доставки нового обладнання, оскільки пошкоджене відновленню не підлягає", — повідомив Кириленко.
Що відомо
- 19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.
- 18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.
- 17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.
- 17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів.
- Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
- Збройні Сили України не планують жодних наступальних операцій. Про це 17 лютого повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерій Залужний.
- Окупанти знову обстріляли Станицю Луганську, горять два приватних будинки
- Намагається вплинути на засідання ООН. Резніков пояснив, для чого Кремлю загострення на Донбасі
- Окупанти гатять з мінометів по всій лінії фронту, поранені військовий та двоє цивільних — штаб ООС
- Володимир Зеленський з Маріуполя провів розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої проінформував про обстріл у Станиці Луганській.