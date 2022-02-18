Верещук: Під приводом евакуації РФ може вивозити дітей з Донбасу

Віцепрем'єр міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Російська федерація може вивозити з окупованого Донбасу дітей мешканців ОРДЛО на територію Росії, зокрема в Ростовську область. Цю інформацію ще будуть ретельно перевіряти в уряді.

Про це політикиня заявила під час брифінгу в Офісі президента.

"Щодо тривожних інформаційних посилів – щодо того, що під приводом евакуації Російська федерація забирає дітей з Донецької та Луганської областей та вивозить в Ростовську та інші області. Мета таких дій може бути провокація, тому цю інформацію треба ще перевіряти", – заявила політикиня.

Вона зауважила, за міжнародним гуманітарним правом Росія несе повну відповідальність цивільне населення на окупованих територій, а тому відповідатиме за усе, що може трапитися із мирними людьми в ОРДЛО.

Вона також наголосила на необхідності незалежного моніторингу того, що нині відбувається на Донбасі, зокрема Україна звернеться до Франції та Німеччини, аби відновити моніторинг з боку ОБСЄ.

"Нам потрібна незважена верифікація. Саме тому ми звернулися до наших учасників по "Норманді" і просимо Німеччину і Францію якомога швидше вирішити питання з наданням представників в СММ ОБСЄ, які будуть незалежно оцінювати ситуацію", – зауважила віцепрем'єр міністерка.

Як відомо, Верещук закликала мешканців ОРДЛО усілякими способами знайти можливість перетнути контрольні пункти на лінії розмежування, аби потрапити на підконтрольну Україні територію.

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