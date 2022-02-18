Верещук: Під приводом евакуації РФ може вивозити дітей з Донбасу

Віцепрем'єр міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Російська федерація може вивозити з окупованого Донбасу дітей мешканців ОРДЛО на територію Росії, зокрема в Ростовську область. Цю інформацію ще будуть ретельно перевіряти в уряді.
Про це політикиня заявила під час брифінгу в Офісі президента.
"Щодо тривожних інформаційних посилів – щодо того, що під приводом евакуації Російська федерація забирає дітей з Донецької та Луганської областей та вивозить в Ростовську та інші області. Мета таких дій може бути провокація, тому цю інформацію треба ще перевіряти", – заявила політикиня.
Вона зауважила, за міжнародним гуманітарним правом Росія несе повну відповідальність цивільне населення на окупованих територій, а тому відповідатиме за усе, що може трапитися із мирними людьми в ОРДЛО.
Вона також наголосила на необхідності незалежного моніторингу того, що нині відбувається на Донбасі, зокрема Україна звернеться до Франції та Німеччини, аби відновити моніторинг з боку ОБСЄ.
"Нам потрібна незважена верифікація. Саме тому ми звернулися до наших учасників по "Норманді" і просимо Німеччину і Францію якомога швидше вирішити питання з наданням представників в СММ ОБСЄ, які будуть незалежно оцінювати ситуацію", – зауважила віцепрем'єр міністерка.
Як відомо, Верещук закликала мешканців ОРДЛО усілякими способами знайти можливість перетнути контрольні пункти на лінії розмежування, аби потрапити на підконтрольну Україні територію.
Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає до 190 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
- 17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів.
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