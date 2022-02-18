Сенат США — верхня палата американського Конгресу — 1717 лютого одноголосно підтримав резолюцію на підтримку України. Сенатори закликають президента Байдена "завдати серйозних збитків" Росії, якщо російські війська знову вторгнуться в Україну.

Про це повідомляє The Hill.

"Діючи за згодою обох партій Сенат Сполучених Штатів посилає потужний сигнал Росії та світу про те, що ми підтримуємо Україну", — заявив сенатор Роб Портман у своїй заяві.

"Демократи та республіканці обʼєдналися та віддано підтримують наших українських партнерів проти ескалації насилля та агресії Кремлем. Путін зробить велику помилку та відчує весь вплив американського Конгресу, якщо наважиться на подальше вторгнення в Україну", — каже сенаторка Джинн Шейхін, співавторка тексту резолюції.

Ця резолюція Сенату прийнята після того, як керівництво Сенату та голову головних комітетів оприлюднили спільну заяву, де вони заявили про необхідність примусити Володимира заплатити сувору ціну, якщо він наважиться на ескалацію своєї агресії проти суверенітету України.

Резолюція не є документом, який зобовʼязує уряд США вчиняти будь-які дії. Крім того, у тексті резолюції окремо вказано, що вона не є дозволом парламенту на застосування американських військ.

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