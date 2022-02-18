Сенат США — верхня палата американського Конгресу — 1717 лютого одноголосно підтримав резолюцію на підтримку України. Сенатори закликають президента Байдена "завдати серйозних збитків" Росії, якщо російські війська знову вторгнуться в Україну.
Про це повідомляє The Hill.
"Діючи за згодою обох партій Сенат Сполучених Штатів посилає потужний сигнал Росії та світу про те, що ми підтримуємо Україну", — заявив сенатор Роб Портман у своїй заяві.
"Демократи та республіканці обʼєдналися та віддано підтримують наших українських партнерів проти ескалації насилля та агресії Кремлем. Путін зробить велику помилку та відчує весь вплив американського Конгресу, якщо наважиться на подальше вторгнення в Україну", — каже сенаторка Джинн Шейхін, співавторка тексту резолюції.
Ця резолюція Сенату прийнята після того, як керівництво Сенату та голову головних комітетів оприлюднили спільну заяву, де вони заявили про необхідність примусити Володимира заплатити сувору ціну, якщо він наважиться на ескалацію своєї агресії проти суверенітету України.
Резолюція не є документом, який зобовʼязує уряд США вчиняти будь-які дії. Крім того, у тексті резолюції окремо вказано, що вона не є дозволом парламенту на застосування американських військ.
Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові. Українські та західні посадовці не вважають такі заяви правдивими.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
- Очільник Пентагону Ллойд Остін 17 лютого заявив, що Москва зосередила понад 150 тисяч військових на прикордонні з Україною, посилила військову присутність у Чорноморському регіоні, стягнула військово-повітряні сили, поповнила запаси крові. Велика Британія також фіксує, що до українських кордонів прибувають нові військові підрозділи РФ.
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