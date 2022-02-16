Словаччина надасть Україні дві системи для розмінування та медичні товари на 1,7 мільйона євро на тлі ескалації з Росією. Про це у середу, 16 лютого, повідомив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер, передає Deutsche Welle.

"Ми вирішили допомогти сусідові, щоб сприяти створенню безпечного середовища для громадян України", — повідомив Геґер.

Раніше Україна отримала військову допомогу від США, Канади, Великої Британії та інших країн.

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