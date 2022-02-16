Увечері 15 лютого під час прямої трансляції агентства Reuters з Майдану Незалежності у Києві, присвяченого загрозі військового вторгнення Росії, пролунав гімн СРСР. В агентстві пояснили, що не можуть контролювати фонові звуки під час включення.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав продюсер "TV Reuters" в Україні Сергій Каразій.

"Майдан — це символ і серце України. Ракурс і місце вибирав я сам. Камера, як легко зрозуміти, встановлена на балконі готелю Україна. Працює в автоматичному режимі. Без оператора. За те що відбувається в кадрі ми, зрозуміло ж, не можемо нести відповідальність", — пояснив журналіст.

За його словами, співробітники агентства не можуть контролювати звуки великого міста.

"Не виключаю, що на одному з сусідніх балконів хтось міг включити і гімн Росії. Там багато іноземців. Можуть бути різні. Днями чув як хтось голосно крутив Вєрку Сердючку. Ну от такі в людей смаки", — зауважив він.

Каразій додав, що на сервіс Reuters підписані тисячі видань по всьому світі, серед яких — близько 800 телеканалів і кілька тисяч онлайн-медіа.

"Україна є зараз темою номер один в новинах вже протягом кількох тижнів. Редактори хочуть показати своїм читачам/глядачам як ця Україна виглядає. Лайв з Майдану, який ми запустили днів 5 тому, включають час від часу у свої випуски новин практично всі телеканали", — підсумував продюсер.

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