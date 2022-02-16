Увечері 15 лютого під час прямої трансляції агентства Reuters з Майдану Незалежності у Києві, присвяченого загрозі військового вторгнення Росії, пролунав гімн СРСР. В агентстві пояснили, що не можуть контролювати фонові звуки під час включення.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав продюсер "TV Reuters" в Україні Сергій Каразій.
"Майдан — це символ і серце України. Ракурс і місце вибирав я сам. Камера, як легко зрозуміти, встановлена на балконі готелю Україна. Працює в автоматичному режимі. Без оператора. За те що відбувається в кадрі ми, зрозуміло ж, не можемо нести відповідальність", — пояснив журналіст.
За його словами, співробітники агентства не можуть контролювати звуки великого міста.
"Не виключаю, що на одному з сусідніх балконів хтось міг включити і гімн Росії. Там багато іноземців. Можуть бути різні. Днями чув як хтось голосно крутив Вєрку Сердючку. Ну от такі в людей смаки", — зауважив він.
Каразій додав, що на сервіс Reuters підписані тисячі видань по всьому світі, серед яких — близько 800 телеканалів і кілька тисяч онлайн-медіа.
"Україна є зараз темою номер один в новинах вже протягом кількох тижнів. Редактори хочуть показати своїм читачам/глядачам як ця Україна виглядає. Лайв з Майдану, який ми запустили днів 5 тому, включають час від часу у свої випуски новин практично всі телеканали", — підсумував продюсер.
Що відомо
- Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- 13 лютого Україна скликала зустріч країн-учасниць Віденського документа включно з Росією на 15 лютого. На такий крок наша країна пішла після того, як Москва не надала Україні пояснень щодо військових навчань. Але у РФ відповіли, що участі в зустрічі брати не будуть.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. За результатами рейтингового голосування депутати вирішили винести це питання на пленарне засідання та одразу направити його Володимиру Путіну.
- 15 лютого Верховна рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих ДНР та ЛНР, самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.
- Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, у разі, якщо РФ офіційно визнає так звані Донецьку і Луганську "народні республіки", це стане "черговим грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України" і "порушенням Мінських домовленостей".
Читайте також
Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення
Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися
Заборона роботи з банками та експорту технологій. Які санкції готують Росії у разі нападу на Україну
Визнання ОРДЛО буде "повним виходом" Росії з Мінських домовленостей – Кулеба
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!