Визнання ОРДЛО буде "повним виходом" Росії з Мінських домовленостей – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що можливе визнання ОРДЛО з боку Росії буде "повним виходом" з Мінських домовленостей. Про це очільник МЗС заявив в інтерв’ю для Радіо Свобода.
"Можливе визнання "ДНР" та "ЛНР" Російською Федерацією стане очевидним і повним виходом Росії з Мінських домовленостей", – заявив міністр Кулеба.
Очільник українського МЗС також наголосив, що відповідальність за виконання Мінських угод лежить на Росії. Він заявив, що для світу Росія є стороною Мінських домовленостей та зобов’язана виконувати їх, починаючи з безпекової частини.
Пропозиція щодо визнання ОРДЛО Росією 19 січня була висловлена у російській Державній думі. Тоді депутати з фракції КПРФ подали на розгляд проєкт постанови у якому пропонували російській Думі звернутися до Володимира Путіна з проханням про визнання окупованого Донбасу незалежними державами. Перед офіційним винесенням на голосування Думи проєкт постанови має бути розглянутий в комітетах.
Що відомо
- 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).
- Згодом у російському МЗС пояснили, що у своїх "гарантіях безпеки" від Заходу хочуть, щоб НАТО вивело військовий контингент та озброєння із Болгарії та Румунії, які до 1997 року не були членами альянсу.
- Президент Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації.
- Президент Зеленський заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат". Таким чином він відповів на заяву президента США Джо Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії.
- 13 січня Сенат США провалив голосування за перший законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Усього таких документів у Вашингтоні три. Головна відмінність — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.
- 30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі, під час якої американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості з Україною. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської Федерації".
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