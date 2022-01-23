Визнання ОРДЛО буде "повним виходом" Росії з Мінських домовленостей – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що можливе визнання ОРДЛО з боку Росії буде "повним виходом" з Мінських домовленостей. Про це очільник МЗС заявив в інтерв’ю для Радіо Свобода.

"Можливе визнання "ДНР" та "ЛНР" Російською Федерацією стане очевидним і повним виходом Росії з Мінських домовленостей", – заявив міністр Кулеба.

Очільник українського МЗС також наголосив, що відповідальність за виконання Мінських угод лежить на Росії. Він заявив, що для світу Росія є стороною Мінських домовленостей та зобов’язана виконувати їх, починаючи з безпекової частини.

Пропозиція щодо визнання ОРДЛО Росією 19 січня була висловлена у російській Державній думі. Тоді депутати з фракції КПРФ подали на розгляд проєкт постанови у якому пропонували російській Думі звернутися до Володимира Путіна з проханням про визнання окупованого Донбасу незалежними державами. Перед офіційним винесенням на голосування Думи проєкт постанови має бути розглянутий в комітетах.

Що відомо

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

Згодом у російському МЗС пояснили, що у своїх "гарантіях безпеки" від Заходу хочуть, щоб НАТО вивело військовий контингент та озброєння із Болгарії та Румунії, які до 1997 року не були членами альянсу.

Президент Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації.

Президент Зеленський заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат". Таким чином він відповів на заяву президента США Джо Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії.

13 січня Сенат США провалив голосування за перший законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Усього таких документів у Вашингтоні три. Головна відмінність — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі, під час якої американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості з Україною. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської Федерації".

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