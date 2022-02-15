Так зване "МВД ДНР" 15 лютого повідомило, що отримало інформацію про мінування 11 будівель на території окупованого Донецька.

Про це повідомляють підконтрольні окупаційній владі ЗМІ.

За словами окупантів, серед замінованих будівель є будівлі закладів освіти, лікарень та так званих "органів влади".

Людей з цих будівель евакуювали.

Що відомо

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber