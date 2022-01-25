У Слов'янську фахівці перевірили інформацію про замінування шкіл

Повідомлення про замінування навчальних закладів Слов'янська надійшло 25 січня близько 10 години ранку на пошту спецслужб. Дітей та співробітників було евакуйовано. Про мінування під час брифінгу повідомив керівник Слов’янської ВЦА Вадим Лях.

"Спочатку нам сказали вийти на вулицю всім, потім швидко підійматися, брати одяг, збиратися та йти додому", — розповів школяр Денис.

В міському відділі освіти повідомили, що евакуація дітей та співробітників, яку розпочали о 10:40, тривала двадцять хвилин.

"Відповідно алгоритму дій, ми евакуювали дітей з будівлі навчального закладу, дуже дякую батькам за те, що вони з розумінням поставилися, діти були забрані зі школи, бо на дворі мінусова температура і все це доволі складно", — розповіла директорка загальноосвітньої школи № 5 Вікторія Волосухіна.

З початку року в Україні це вже 184 повідомлення про замінування, жодне з них не підтвердилося.

"У Слов’янську працює слідчо-оперативна група у складі Нацполіції та Служби безпеки України, які перевіряють всі навчальні заклади. Наразі перевірено близько 50 відсотків навчальних закладів і вибухового пристрою не знайдено", — розповіла речниця головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа.

Що відомо

Анонімний лист про замінування навчальних закладів надійшов вранці 25 січня на електронну пошту СБУ та Національної поліції.

Станом на 19 годину вибухівку у школах Слов’янська не знайшли.

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