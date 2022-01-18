Уранці 18 січня до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло повідомлення про мінування. Всіх, хто знаходився в приміщеннях суду, евакуйовано. Поліція проводить перевірку.

Таке повідомлення розміщене на Facebook-сторінці ОАСК. Поліція міста Києва підтвердила Суспільному цю інформацію. Всі працівники та відвідувачі суду були евакуйовані.

Що відомо

17 січня повідомлялося про нібито мінування станції метро "Театральна", проте вибухівки знайдено не було.

У Києві вдень 16 січня провели перевірку кількох торгово-розважальних центрів, а також міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" через анонімні повідомлення про начебто їх мінування.

За даними Нацполіції, за 12 січня в Україні правоохоронці отримали дев’ять повідомлень про мінування понад 600 об’єктів.

12 січня столична поліція отримала повідомлення про мінування станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Вокзальна" й "Театральна", а також аеропортів "Бориспіль" і "Жуляни" та кількох торговельних центрів столиці.

11 січня правоохоронці провели перевірку у школах Києва через анонімне повідомлення про замінування.

8 січня правоохоронці та вибухотехніки перевірили усі торговельні центри Києва через анонімне повідомлення про мінування.

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