Уранці 18 січня до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло повідомлення про мінування. Всіх, хто знаходився в приміщеннях суду, евакуйовано. Поліція проводить перевірку.
Таке повідомлення розміщене на Facebook-сторінці ОАСК. Поліція міста Києва підтвердила Суспільному цю інформацію. Всі працівники та відвідувачі суду були евакуйовані.
Що відомо
- 17 січня повідомлялося про нібито мінування станції метро "Театральна", проте вибухівки знайдено не було.
- У Києві вдень 16 січня провели перевірку кількох торгово-розважальних центрів, а також міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" через анонімні повідомлення про начебто їх мінування.
- За даними Нацполіції, за 12 січня в Україні правоохоронці отримали дев’ять повідомлень про мінування понад 600 об’єктів.
- 12 січня столична поліція отримала повідомлення про мінування станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Вокзальна" й "Театральна", а також аеропортів "Бориспіль" і "Жуляни" та кількох торговельних центрів столиці.
- 11 січня правоохоронці провели перевірку у школах Києва через анонімне повідомлення про замінування.
- 8 січня правоохоронці та вибухотехніки перевірили усі торговельні центри Києва через анонімне повідомлення про мінування.
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