Окупаційна влада Донецька та Горлівки повідомила про мінування закладів освіти

Представники окупаційних адміністрацій Донецька та Горлівки повідомили про мінування шкіл та вищих навчальних закладів.

За словами окупантів, 2 лютого з 08:00 години ранку (07:00 година ранку за Києвом — ред.) почали надходити анонімні повідомлення про мінування всіх навчальних закладів.

У школах окупованого Донецька учнів у цей час не було, бо з 2 лютого дітей відправили на дистанційне навчання. А учні шкіл окупованої Горлівки мали піти з 3 лютого.

Що відомо

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