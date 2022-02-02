Окупаційна влада Донецька та Горлівки повідомила про мінування закладів освіти

Представники окупаційних адміністрацій Донецька та Горлівки повідомили про мінування шкіл та вищих навчальних закладів.
За словами окупантів, 2 лютого з 08:00 години ранку (07:00 година ранку за Києвом — ред.) почали надходити анонімні повідомлення про мінування всіх навчальних закладів.
У школах окупованого Донецька учнів у цей час не було, бо з 2 лютого дітей відправили на дистанційне навчання. А учні шкіл окупованої Горлівки мали піти з 3 лютого.
Що відомо
- Президент Володимир Зеленський заявив, що переважна частина неправдивих повідомлень про "мінування" шкіл і дитсадків у Києві та в інших регіонах надходили з ОРДЛО та Криму, тимчасово окупованих Російською Федерацією.
- 18 січня до СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування низки столичних шкіл, станцій метро та адмінбудівель. Того ж дня надходило повідомлення про замінування Окружного адміністративного суду Києва. 19 січня правоохоронці знову отримали подібні повідомлення.
- 24 січня у кількох регіонах України евакуювали учнів шкіл через повідомлення про мінування. Йдеться про Запоріжжя, Черкаси, Полтаву, Одесу, Чернігів, Харків та Житомир.
- Повідомлення про замінування навчальних закладів Слов'янська надійшло 25 січня близько 10 години ранку на пошту спецслужб. Дітей та співробітників було евакуйовано. Про мінування під час брифінгу повідомив керівник Слов’янської ВЦА Вадим Лях.
- 13 січня на Луганщині фахівці перевіряли інформацію про мінування торговельних центрів. Після перевірки усіх торгових центрів у Лисичанську та Сєвєродонецьку вибухонебезпечних предметів не знайдено.
- За даними ДСНС, загалом від початку 2022 року в Україні було зафіксовано понад 300 неправдивих повідомлень про замінування.