На Луганщині фахівці перевіряють інформацію про мінування торговельних центрів

У Луганській області рятувальники та правоохоронці перевіряють інформацію про мінування чисельних об'єктів у різних містах області. Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай.
"13 січня до поліції надійшла анонімна інформація про замінування торговельних центрів та закладів інфраструктури у Лисичанську та Сєвєродонецьку", — повідомила Тетяна Погукай.
Речниця додала, що поліція розгорнула ситуаційний центр, який координує відпрацювання усіх об'єктів силами правоохоронців, вибухотехніків, кінологів та рятувальників.
Погукай зазначила, що ситуація перебуває під контролем.
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