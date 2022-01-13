На Луганщині поліція перевірила інформацію про замінування торгових центрів

Фахівці завершили перевірку усіх об'єктів у Луганській області, стосовно яких була отримана інформація про замінування. Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай.

"Поліція перевірила усі торгові центри у Лисичанську та Сєвєродонецьку вибухонебезпечних предметів не знайдено", — повідомила Тетяна Погукай.

За словами речниці, перевірки почали одразу після отримання поліцією анонімного повідомлення 13 січня о 9.40 ранку. Поліція розгорнула ситуаційний центр, який координував відпрацювання усіх об'єктів.

Продавці Валентина та Сергій розповіли Суспільному, що торгівлі "замінування" не заважали.

"Нікого нічим не обмежували. Покупці були, ми працювали. Вони пройшли, перевірили усе всюди, подивилися з собакою. Роботі не заважали", — розповіли продавці.

11-го січня по всій Україні до поліції надійшло 9 неправдивих повідомлень про замінування 600 об'єктів у різних містах країни, розповів

Голова Нацполіції України Ігор Клименко розповів, що 11-го січня по всій Україні до поліції надійшло 9 неправдивих повідомлень про замінування 600 об'єктів у різних містах країни.

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