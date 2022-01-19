У Києві знову повідомили про замінування низки об’єктів

У Києві знову оголошено про замінування декількох об’єктів. Поліція перевіряє інформацію про наявність вибухівки. Деталі не розголошуються.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Нацполіції Києва. Поліція не розголошує інформацію щодо об’єктів, які перевіряються, та щодо кількості таких об’єктів.

Повідомлення стосується, зокрема, однієї зі шкіл міста, передає кореспондент Суспільного. З початку року майже щодня з'являються повідомлення про "мінування".

У березні 2021 року президент Зеленський підписав закон, яким було посилено відповідальність за неправдиві повідомлення про мінування. Згідно з новою редакцією статті 259 Кримінального кодексу України, завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі від двох до шести років. Якщо неправдиве повідомлення стосується критичної інфраструктури, покарання становить від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Що відомо

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