Понад 300. ДСНС назвало кількість неправдивих повідомлень про "замінування"

Від початку 2022 року в Україні було зафіксовано 339 неправдивих повідомлень про замінування, більшість із них надходять із тимчасово окупованих Росією українських територій або безпосередньо з РФ.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Початок 2022 року став справжнім випробуванням не лише для правоохоронних органів, які негайно реагують на всі такі повідомлення, а й для учнів, батьків і педагогічних колективів освітніх закладів. Лише з початку 2022 року надійшло 339 повідомлень про замінування", — йдеться у повідомленні.
При цьому абсолютна більшість таких повідомлень — 306 — надходила електронною поштою. 27 повідомлень правоохоронці телефоном, ще шість — особисто або поштою.
Реагуючи на повідомлення, правоохоронці перевірили 3183 об’єкти. Жодне з них не виявилось правдивим, однак попри це поліція продовжує реагувати на таку інформацію та проводить перевірку разом із відповідними адміністраціями.
У ДСНС стверджують, що серія псевдозамінувань є нічим іншим як елементом гібридної агресії Росії та спланованою інформаційною операцією.
"Мета цього інформаційного тероризму – тримати українців в напрузі та вселити невпевненість у власній безпеці, і зробити це не так терористичним актом, як можливістю, що подібне може статися", — зазначили рятувальники.
Окрім того, відповідно до даних ДСНС, повідомлення про неправдиві замінування надходять із тимчасово непідконтрольної території України або з Російської Федерації.
"Зазначаємо, що завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності згідно зі статтею 259 Кримінального Кодексу України карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років", — нагадали рятувальники.
Що відомо
- 19 січня в СБУ повідомили, що від початку 2022 року зафіксували вже 184 неправдиві повідомлення про підготовку терористичного акту.
- 18 січня до СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування низки столичних шкіл, станцій метро та адмінбудівель. Того ж дня надходило повідомлення про замінування Окружного адміністративного суду Києва. 19 січня правоохоронці знову отримали подібні повідомлення.
- 17 січня повідомлялося про нібито мінування станції метро "Театральна", проте вибухівки знайдено не було.
- У Києві вдень 16 січня провели перевірку кількох торгово-розважальних центрів, а також міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" через анонімні повідомлення про начебто їх мінування.
- За даними Нацполіції, за 12 січня в Україні правоохоронці отримали дев’ять повідомлень про мінування понад 600 об’єктів.
- 12 січня столична поліція отримала повідомлення про мінування станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Вокзальна" й "Театральна", а також аеропортів "Бориспіль" і "Жуляни" та кількох торговельних центрів столиці.
- 8 січня правоохоронці та вибухотехніки перевірили усі торговельні центри Києва через анонімне повідомлення про мінування. 1 січня вони провели перевірку у столичних школах.
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