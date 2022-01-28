Дзвінки про "мінування" переважно надходять з окупованих територій — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що переважна частина неправдивих повідомлень про "мінування" шкіл і дитсадків у Києві та в інших регіонах надходили з ОРДЛО та Криму, тимчасово окупованих Російською Федерацією.
Про це він повідомив під час інтерв’ю 28 січня.
"Є речі, до яких ми вже звикли. Ми розуміємо, що це є проблема — коли у нас мінували абсолютно всі школи в Києві і в областях, дитсадки, були телефонні сигнали. Ми розуміли, звідки приходять ці сигнали, вони були з тимчасово окупованих територій, вони були з території Криму тощо", — розповів президент.
За його словами, при цьому правоохоронні органи запобігають провокаціям, до ких вдається Російська Федерація.
"Я не можу говорити, як спрацювали наші хлопці, але, тим не менше, ми бачимо, що це без жертв. Щоденно наші правоохоронці, СБУ, розвідка — усі працюють", — розповів Зеленський.
Президент констатував, що у такий спосіб Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні.
"Усі розуміють, що потрібна щоденна провокація, щоб максимально розхитувати ситуацію всередині нашої держави", — додав Зеленський.
Що відомо
- 18 січня до СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування низки столичних шкіл, станцій метро та адмінбудівель. Того ж дня надходило повідомлення про замінування Окружного адміністративного суду Києва. 19 січня правоохоронці знову отримали подібні повідомлення.
- 24 січня у кількох регіонах України евакуювали учнів шкіл через повідомлення про мінування. Йдеться про Запоріжжя, Черкаси, Полтаву, Одесу, Чернігів, Харків та Житомир.
- За даними ДСНС, загалом від початку 2022 року в Україні було зафіксовано понад 300 неправдивих повідомлень про замінування.
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