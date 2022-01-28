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Дзвінки про "мінування" переважно надходять з окупованих територій — Зеленський
Володимир ЗеленськийПодіїПолітика

Дзвінки про "мінування" переважно надходять з окупованих територій — Зеленський

Ярослав Прищепа
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Дзвінки про "мінування" переважно надходять з окупованих територій — Зеленський ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що переважна частина неправдивих повідомлень про "мінування" шкіл і дитсадків у Києві та в інших регіонах надходили з ОРДЛО та Криму, тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Про це він повідомив під час інтерв’ю 28 січня.

"Є речі, до яких ми вже звикли. Ми розуміємо, що це є проблема — коли у нас мінували абсолютно всі школи в Києві і в областях, дитсадки, були телефонні сигнали. Ми розуміли, звідки приходять ці сигнали, вони були з тимчасово окупованих територій, вони були з території Криму тощо", — розповів президент.

За його словами, при цьому правоохоронні органи запобігають провокаціям, до ких вдається Російська Федерація.

"Я не можу говорити, як спрацювали наші хлопці, але, тим не менше, ми бачимо, що це без жертв. Щоденно наші правоохоронці, СБУ, розвідка — усі працюють", — розповів Зеленський.

Президент констатував, що у такий спосіб Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні.

"Усі розуміють, що потрібна щоденна провокація, щоб максимально розхитувати ситуацію всередині нашої держави", — додав Зеленський.

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