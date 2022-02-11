В окупованому Донецьку евакуюють людей через повідомлення про мінування

11 лютого окупаційна влада Донецька повідомила про мінування 11 будівель. Серед них будівлі так званих "міністерств" та Центральна міська лікарня Донецька.

Про це повідомляють підконтрольні окупантам ЗМІ.

Станом на 13:00 надійшли анонімні повідомлення про мінування 11 будівель. Наразі людей евакуюють.

Також повідомляють про мінування будівлі окупаційної адміністрації Горлівки та водоканалу.

Що відомо

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber