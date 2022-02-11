В окупованому Донецьку евакуюють людей через повідомлення про мінування

11 лютого окупаційна влада Донецька повідомила про мінування 11 будівель. Серед них будівлі так званих "міністерств" та Центральна міська лікарня Донецька.
Про це повідомляють підконтрольні окупантам ЗМІ.
Станом на 13:00 надійшли анонімні повідомлення про мінування 11 будівель. Наразі людей евакуюють.
Також повідомляють про мінування будівлі окупаційної адміністрації Горлівки та водоканалу.
Що відомо
- 2 лютого представники окупаційних адміністрацій Донецька та Горлівки повідомили про мінування шкіл та вищих навчальних закладів. Після перевірок ця інформація не підтвердилась.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що переважна частина неправдивих повідомлень про "мінування" шкіл і дитсадків у Києві та в інших регіонах надходили з ОРДЛО та Криму, тимчасово окупованих Російською Федерацією.
- 18 січня до СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування низки столичних шкіл, станцій метро та адмінбудівель. Того ж дня надходило повідомлення про замінування Окружного адміністративного суду Києва. 19 січня правоохоронці знову отримали подібні повідомлення.
- 24 січня у кількох регіонах України евакуювали учнів шкіл через повідомлення про мінування. Йдеться про Запоріжжя, Черкаси, Полтаву, Одесу, Чернігів, Харків та Житомир.
- Повідомлення про замінування навчальних закладів Слов'янська надійшло 25 січня близько 10 години ранку на пошту спецслужб. Дітей та співробітників було евакуйовано. Про мінування під час брифінгу повідомив керівник Слов’янської ВЦА Вадим Лях.
- 13 січня на Луганщині фахівці перевіряли інформацію про мінування торговельних центрів. Після перевірки усіх торгових центрів у Лисичанську та Сєвєродонецьку вибухонебезпечних предметів не знайдено.
- За даними ДСНС, загалом від початку 2022 року в Україні було зафіксовано понад 300 неправдивих повідомлень про замінування.