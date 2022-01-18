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У Києві знову "замінували" школи та метро
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У Києві знову "замінували" школи та метро

Ярослав Прищепа
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У Києві знову "замінували" школи та метро фото ілюстративне

Уранці 18 січня до СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування низки столичних шкіл, станцій метро та адмінбудівель. Вибухотехнічна служба перевіряє об’єкти на наявність вибухових пристроїв.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Нацполіції Києва.

"Наразі ми маємо повідомлення про замінування низки навчальних закладів — понад 30 об’єктів", — зазначили правоохоронці.

Станом на 11:45 вибухотехніки не виявили жодних вибухонебезпечних пристроїв.

За даними пресслужби, також надходила інформація про замінування станцій метро "Житомирська", "Святошино", "Нивки" та "Берестейська".

"Наші колеги також зараз відпрацьовують ці об’єкти", — пояснили у Нацполіції.

Окрім того, вранці надходило повідомлення про замінування будівлі Окружного адміністративного суду Києва, розташованого на вулиці Петра Болбочана.

"Колцентр СБУ отримав таку інформацію щодо замінування, і, відповідно, передали нам", — додали у пресслужбі.

Що відомо

  • 17 січня повідомлялося про нібито мінування станції метро "Театральна", проте вибухівки знайдено не було.
  • У Києві вдень 16 січня провели перевірку кількох торгово-розважальних центрів, а також міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" через анонімні повідомлення про начебто їх мінування.
  • За даними Нацполіції, за 12 січня в Україні правоохоронці отримали дев’ять повідомлень про мінування понад 600 об’єктів.
  • 12 січня столична поліція отримала повідомлення про мінування станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Вокзальна" й "Театральна", а також аеропортів "Бориспіль" і "Жуляни" та кількох торговельних центрів столиці.
  • 11 січня правоохоронці провели перевірку у школах Києва через анонімне повідомлення про замінування.
  • 8 січня правоохоронці та вибухотехніки перевірили усі торговельні центри Києва через анонімне повідомлення про мінування.

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