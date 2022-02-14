"Ми вам повідомимо". Шольц не виключив постачання Україні німецької зброї

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухилився від прямої відповіді на питання, чи розгляне Берлін надання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 14 лютого.

"Ви знаєте ставлення Німеччини щодо експорту зброї. Я вже сказав, що ми вже надали багато допомоги. Ми найбільший фінансовий донор України. Це питання (постачання зброї — ред.) ми переглядаємо знову і знову. Якщо будуть нові результати, ми вам повідомимо", — сказав Шольц.

Раніше канцлер заявляв, що на тлі воєнної ескалації з боку Росії Україні надали лише п’ять тисяч захисних шоломів, а не оборонну зброю, оскільки це передбачають норми експортного контролю — крім того, Київ сам запросив у Берліна таку допомогу.

Згідно з результатами опитування Infratest dimap, понад 70% німців проти того, щоб уряд Німеччині продавав Україні зброю навіть для оборонних цілей. Водночас німецьке суспільство розділилося порівну у питанні запровадження проти Росії нових економічних санкцій.

Своєю чергою Фрідріх Мерц, новообраний глава Християнсько-демократичного союзу, найбільшої опозиційної партії Німеччини, заявив, що Берлін повинен дозволити постачання оборонної зброї Україні.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

На думку Служби безпеки, український інформаційний простір зазнає потужного інформаційного впливу з метою нагнітання паніки в суспільстві та сіяння зневіри у здатності держави захистити своїх громадян.

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