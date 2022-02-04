Україна передала німецькому уряду перелік необхідних озброєнь — ЗМІ

Україна передала уряду Німеччини неофіційний запит, що включає список бажаних оборонних озброєнь, необхідних для захисту проти можливої агресії Росії.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

"Україна просить у Німеччини оборонне озброєння, перераховуючи безліч запитів, від "боєприпасів для протиповітряної та протиракетної оборони" до "боєприпасів для кулеметів", — йдеться у повідомленні.

За даними видання, серед іншого Україна просить допомогти придбати зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, засоби боротьби з БПЛА, переносні зенітно-ракетні комплекси та іншу зброю. Також український уряд хоче забезпечити військових протиснайперськими та протимінними системами.

Окрім того, в списку опинились електронні системи стеження, прилади нічного бачення, цифрові радіостанції, радіолокаційні та розвідувальні станції й підводні локатори.

Що відомо

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Берліні заявив, що чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння. Натомість 26 січня Німеччина заявила, що готова передати українськім військовим 5 тисяч шоломів у відповідь на прохання посольства України.

За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України, назвавши його "великим розчаруванням".

За даними соціологів, понад 70% німців проти того, щоб уряд Німеччині продавав Україні зброю навіть для оборонних цілей.

Фрідріх Мерц, новообраний глава Християнсько-демократичного союзу, найбільшої опозиційної партії Німеччини, заявив, що Берлін повинен дозволити постачання оборонної зброї Україні.

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