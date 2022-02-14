14 лютого до України з робочим візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він зустрівся з Володимиром Зеленським, а також взяв участь у переговорах українсько-німецьких делегацій. Перемовини Зеленського і Шольца тривали близько двох годин.
Після перемовин, президент України й канцлер Німеччини вийшли на спільну пресконференцію.
Про що заявив Зеленський
"Безпека України, це — безпека Європи. Переконаний що тільки спільними зусиллями зможемо стримати агресію. Шольц наголосив на підтримці України", — заявив президент Зеленський.
Він також висловив сподівання, що найближчим часом вдасться домовитися про зустріч нормандської четвірки.
"Надзвичайно важлива підтримка безпекова, економічна й енергетична з боку наших партнерів", — додав український президент.
Про що заявив канцлер Шольц
Федеральний канцлер Німеччини наголосив, що його країна продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.
"Майже дві годин розмовляли удвох (із Зеленським - ред.), це було важливо. Радий, що вперше у якості федерального канцлера приїхав в Україну. Німеччина стоїть пліч-о-пліч з Україною на мирному шляху. Жодна країна не підтримувала Україна фінансово так, як Німеччина, останні роки. Ми будемо продовжувати підтримку і виділяємо 150 млн євро з поточного незв’язаного фінансового кредиту і можу оголосити новий незв’язаний фінансовий кредит і це, до речі, крім підтримки України з боку ЄС", — зазначив Шольц.
Він також додав, що Німеччина готова "на ефективні санкції, якщо Росія знову порушить територіальну цілісність України".
"НАТО і США надали Росії конкретні пропозиції, які ми підтримуємо, зараз очікуємо реакцію на них", — додав Шольц.
Напередодні візиту до України федеральний канцлер заявив, що Німеччина терміново очікує ознак деескалації від Москви.
"Подальша військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для Росії. Я абсолютно згоден з нашими союзниками в цьому. Ми є свідками дуже, дуже серйозної загрози миру в Європі", – написав Шольц на сторінці у Twitter.
15 лютого Олаф Шольц проведе перемовин
Що відомо
- 12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.
- У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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