14 лютого до України з робочим візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він зустрівся з Володимиром Зеленським, а також взяв участь у переговорах українсько-німецьких делегацій. Перемовини Зеленського і Шольца тривали близько двох годин.

Після перемовин, президент України й канцлер Німеччини вийшли на спільну пресконференцію.

Про що заявив Зеленський

"Безпека України, це — безпека Європи. Переконаний що тільки спільними зусиллями зможемо стримати агресію. Шольц наголосив на підтримці України", — заявив президент Зеленський.

Він також висловив сподівання, що найближчим часом вдасться домовитися про зустріч нормандської четвірки.

"Надзвичайно важлива підтримка безпекова, економічна й енергетична з боку наших партнерів", — додав український президент.

Про що заявив канцлер Шольц

Федеральний канцлер Німеччини наголосив, що його країна продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

"Майже дві годин розмовляли удвох (із Зеленським - ред.), це було важливо. Радий, що вперше у якості федерального канцлера приїхав в Україну. Німеччина стоїть пліч-о-пліч з Україною на мирному шляху. Жодна країна не підтримувала Україна фінансово так, як Німеччина, останні роки. Ми будемо продовжувати підтримку і виділяємо 150 млн євро з поточного незв’язаного фінансового кредиту і можу оголосити новий незв’язаний фінансовий кредит і це, до речі, крім підтримки України з боку ЄС", — зазначив Шольц.

Він також додав, що Німеччина готова "на ефективні санкції, якщо Росія знову порушить територіальну цілісність України".

"НАТО і США надали Росії конкретні пропозиції, які ми підтримуємо, зараз очікуємо реакцію на них", — додав Шольц.

Напередодні візиту до України федеральний канцлер заявив, що Німеччина терміново очікує ознак деескалації від Москви.

"Подальша військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для Росії. Я абсолютно згоден з нашими союзниками в цьому. Ми є свідками дуже, дуже серйозної загрози миру в Європі", – написав Шольц на сторінці у Twitter.

15 лютого Олаф Шольц проведе перемовин

Що відомо

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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