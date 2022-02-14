Нагнітання паніки — чергова хвиля гібридної війни — СБУ

Український інформаційний простір зазнає потужного інформаційного впливу з метою нагнітання паніки в суспільстві та сіяння зневіри у здатності держави захистити своїх громадян.

Про це йдеться в заяві Служби безпеки Україні, опублікованій на сайті відомства.

" Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі – ніщо інше як чергова потужна хвиля гібридної війни", — сказано в повідомленні.

У повідомленні також сказано, що СБУ аналізує різні сценарії розвитку подій та має відповідні плани реагування на кожен з них у співпраці з законодавчою та виконавчою владою в Україні.

У Службі безпеки стверджують, що прояви інформаційної війни фіксуються в соціальних мережах, ЗМІ, а також у поширенні окремими політиками наративів країни-агресора. Протидія цим проявам відбувається через рішення РНБО, нейтралізації кібератак, ботоферм, агентурних мереж іноземних спецслужб, протидії диверсіям та терактам.

" Співробітники СБУ працюють у всіх регіонах країни у посиленому режимі. Ми готові захищати Україну", — сказано в повідомленні.

Служба безпеки закликає громадян зберігати спокій та не піддаватися на провокації.

"Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні. Ми всі маємо мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків", — підкреслили у відомстві.

Що відомо

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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