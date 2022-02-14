Нагнітання паніки — чергова хвиля гібридної війни — СБУ

Український інформаційний простір зазнає потужного інформаційного впливу з метою нагнітання паніки в суспільстві та сіяння зневіри у здатності держави захистити своїх громадян.
Про це йдеться в заяві Служби безпеки Україні, опублікованій на сайті відомства.
" Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі – ніщо інше як чергова потужна хвиля гібридної війни", — сказано в повідомленні.
У повідомленні також сказано, що СБУ аналізує різні сценарії розвитку подій та має відповідні плани реагування на кожен з них у співпраці з законодавчою та виконавчою владою в Україні.
У Службі безпеки стверджують, що прояви інформаційної війни фіксуються в соціальних мережах, ЗМІ, а також у поширенні окремими політиками наративів країни-агресора. Протидія цим проявам відбувається через рішення РНБО, нейтралізації кібератак, ботоферм, агентурних мереж іноземних спецслужб, протидії диверсіям та терактам.
" Співробітники СБУ працюють у всіх регіонах країни у посиленому режимі. Ми готові захищати Україну", — сказано в повідомленні.
Служба безпеки закликає громадян зберігати спокій та не піддаватися на провокації.
"Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні. Ми всі маємо мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків", — підкреслили у відомстві.
Що відомо
- 12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.
- У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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