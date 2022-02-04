20% німців підтримують надання зброї Україні — решта проти постачання

Понад 70% німців проти того, щоб уряд Німеччині продавав Україні зброю навіть для оборонних цілей. Водночас німецьке суспільство розділилося порівну у питанні запровадження проти Росії нових економічних санкцій, йдеться у результатах опитування Infratest dimap.

"71 відсоток – вважають неправильним постачання зброї в Україну, а 20 відсотків – правильним. Постачання зброї в Україну також відхиляють дві третини виборців ХДС/ХСС, яку очолювала Меркель (67 %)", – зазначається у звіті.

У питанні запровадження нових економічних санкцій проти РФ німецьке суспільство розділилися майже порівну – 43% "за" санкції та 44% проти них. Однак, де-факто більша частина німців готові підтримати "гарантії безпеки" для Росії, які передбачають неможливість вступу України в НАТО.

"Наразі є більша підтримка (43 %) серед людей щодо запровадження нових економічних санкцій проти Росії. В той самий час половина німців (51 %) виступає за надання НАТО "гарантій безпеки" для Росії.

Що відомо

Німеччина готова передати українськім військовим 5 тисяч шоломів у відповідь на прохання посольства України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Берліні заявив, що чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння.

За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin

Естонське посольство повідомило, що Литва, Латвія та Естонія нададуть Україні додаткове озброєння з огляду на нинішню безпекову ситуацію у Європі. За даними Reuters, при цьому США дали згоду урядам на постачання Україні зброї, яку виготовили у Сполучених Штатах.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України.

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння — гранатометів NLAW, які надійшли 18 січня. Британські інструктори вже почали навчати українських військових користуватись цією зброєю.

25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США, до якої входять сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.

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