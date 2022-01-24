Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини закликав надати Україні зброю

Фрідріх Мерц, новообраний глава Християнсько-демократичного союзу (найбільшої опозиційної партії Німеччини), заявив, що Берлін повинен дозволити постачання оборонної зброї Україні. Таку заяву поширили в соцмережах політика.

"Німеччина не повинна блокувати надання Україні оборонної зброї — не лише через відповідальність за нашу історію, а й для збереження політичного мирного порядку в Європі, за який Росія теж несе відповідальність", — заявив Мерц.

Хоча Німеччина засуджує агресію Росії проти України, вона виступає проти надання Києву летального озброєння, а також тривалий час займав обережну позицію щодо "Північного потоку-2". А проте, канцлер Німеччини Олаф Шольц уже допустив його закриття в разі агресії РФ.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив розчарування відмовою Німеччини надати Україні оборонне озброєння та сказав, що українці пам'ятатимуть це "десятиліттями".

А посол України у Берліні Андрій Мельник в інтерв'ю німецькому агентству dpa заявив, що Україні потрібні конкретні німецькі бойові кораблі, які потрібні країні для захисту узбережжя Чорного та Азовського морів від російської агресії.

На відміну від Німеччини, оборонну зброю Україні на тлі російської агресії вже передали або погодилися передати низка країн: США, Велика Британія, країни Балтії, Чехія, Канада тощо.

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Що відомо

22 січня командувач Військово-морським флотом Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах подав у відставку після заяв, у яких він засумнівався в поверненні Україні окупованого Криму й перспектив членства у НАТО, а також заявив, що президент РФ Путін "заслуговує на повагу". У відповідь посол України в Німеччині Андрій Мельник сказав, що рішення про відставку було своєчасним, але цього недостатньо.

Пізніше прем'єр-міністр Баварії та голова Християнсько-соціального союзу Німеччини Маркус Зьодер заявив, що Росія не є ворогом Європи. Він також висловився проти запровадження таких санкцій проти Росії як відключення від системи SWIFT та блокування "Північного потоку-2". Зьодер також вважає, що включення України до НАТО "ще довго не стоятиме на порядку денному".

Речник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на останні заяви голови баварського уряду та лідера Християнсько-соціального союзу Німеччини Маркуса Зьодера. Ніколенко заявив, що позиція Зьодера шкодить двостороннім відносинам України та Німеччини та підважує міжнародні зусилля задля запобігання новим хвилям російської агресії.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

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