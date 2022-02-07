Канцлер Німеччини пояснив, чому Україні надали лише захисні шоломи, а не зброю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на тлі воєнної ескалації з боку Росії Україні надали лише п’ять тисяч захисних шоломів, оскільки це передбачають норми експортного контролю. Крім того, Київ сам запросив у Берліна таку допомогу.

Про це Шольц заявив в інтерв’ю The Washington Post.

"По-перше, це сама Україна передала прохання надати шоломи, і ми на нього відреагували. А по-друге, ми дотримуємося суворих критеріїв експортного контролю щодо передання зброї в кризові регіони", — заявив очільник німецького уряду.

Він додав, що нинішня німецька влада дотримується політики попередників стосовно обмежень на експорт зброї з країни.

Раніше видання Süddeutsche Zeitung повідомило, що Україна передала уряду Німеччини неофіційний запит, що включає список бажаних оборонних озброєнь, необхідних для захисту проти можливої агресії Росії.

Шольц також прокоментував можливість зупинення проєкту російського газогону "Північний потік-2" у разі вторгнення Росії в Україну. За його словами, "розглядаються всі варіанти".

"Ми вже погодилися, що будемо підтримувати Україну, наполегливо боротимемося за транзит газу через Україну і виявимо сильну позицію, якщо транзит підпаде під загрозу", — додав канцлер.

Наразі Олаф Шольц перебуває з візитом у США, де має зустрітися з Джо Байденом — це буде його перша зустріч як канцлера з американським президентом. 14 лютого канцлер Німеччини відвідає Україну, а 15-го — Росію.

Що відомо

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння. Натомість 26 січня Німеччина заявила, що готова передати українськім військовим 5 тисяч шоломів у відповідь на прохання посольства України.

Згідно з результатами опитування Infratest dimap, понад 70% німців проти того, щоб уряд Німеччині продавав Україні зброю навіть для оборонних цілей. Водночас німецьке суспільство розділилося порівну у питанні запровадження проти Росії нових економічних санкцій.

Фрідріх Мерц, новообраний глава Християнсько-демократичного союзу, найбільшої опозиційної партії Німеччини, заявив, що Берлін повинен дозволити постачання оборонної зброї Україні.

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