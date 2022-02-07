Канцлер Німеччини пояснив, чому Україні надали лише захисні шоломи, а не зброю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на тлі воєнної ескалації з боку Росії Україні надали лише п’ять тисяч захисних шоломів, оскільки це передбачають норми експортного контролю. Крім того, Київ сам запросив у Берліна таку допомогу.
Про це Шольц заявив в інтерв’ю The Washington Post.
"По-перше, це сама Україна передала прохання надати шоломи, і ми на нього відреагували. А по-друге, ми дотримуємося суворих критеріїв експортного контролю щодо передання зброї в кризові регіони", — заявив очільник німецького уряду.
Він додав, що нинішня німецька влада дотримується політики попередників стосовно обмежень на експорт зброї з країни.
Раніше видання Süddeutsche Zeitung повідомило, що Україна передала уряду Німеччини неофіційний запит, що включає список бажаних оборонних озброєнь, необхідних для захисту проти можливої агресії Росії.
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Шольц також прокоментував можливість зупинення проєкту російського газогону "Північний потік-2" у разі вторгнення Росії в Україну. За його словами, "розглядаються всі варіанти".
"Ми вже погодилися, що будемо підтримувати Україну, наполегливо боротимемося за транзит газу через Україну і виявимо сильну позицію, якщо транзит підпаде під загрозу", — додав канцлер.
Наразі Олаф Шольц перебуває з візитом у США, де має зустрітися з Джо Байденом — це буде його перша зустріч як канцлера з американським президентом. 14 лютого канцлер Німеччини відвідає Україну, а 15-го — Росію.
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Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння. Натомість 26 січня Німеччина заявила, що готова передати українськім військовим 5 тисяч шоломів у відповідь на прохання посольства України.
- Згідно з результатами опитування Infratest dimap, понад 70% німців проти того, щоб уряд Німеччині продавав Україні зброю навіть для оборонних цілей. Водночас німецьке суспільство розділилося порівну у питанні запровадження проти Росії нових економічних санкцій.
- Фрідріх Мерц, новообраний глава Християнсько-демократичного союзу, найбільшої опозиційної партії Німеччини, заявив, що Берлін повинен дозволити постачання оборонної зброї Україні.
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