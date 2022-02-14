Членство в НАТО для України не стоїть на порядку денному — Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який 14 лютого перебуває з робочим візитом в Україні, зявив, що питання членства України в НАТО нині не стоїть на порядку денному. Про це Шольц сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським за підсумком перемовин лідерів двох держав.
"Щодо членства в Альянсі — на даний момент питання не актуальне. І дивно, що російський уряд зробив темою політичних дискусій питання, яке не стоїть на порядку денному", — сказав Олаф Шольц.
За його словами, не йдеться про сфери впливу, де одна держава може наказати іншій, де їм бути.
"Завдання цього часу, щоб відбулася деескалація”, — сказав Шольц.
Він назвав загрозливою ситуацію на українсько-російському кордоні.
“Там дуже багато військових, і в Білорусі, і на морі”, — сказав німецький канцлер.
Він наголосив, що треба відводити війська, щоб не сталася війна в Україні.
“Це те завдання, яке ми зараз маємо”, — додав Олаф Шольц.
Після цього Володимир Зеленський сказав: “Від нас немає сигналу, що членство в НАТО не стоїть за нашу мету. Це йде не з нашого боку”.
Що відомо
- 12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.
- У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте також
Додаткові американські військові сили невдовзі прибудуть до Румунії
Британський та два американських літаки з військовою допомогою прибули в Україну
Якщо Росія нападе, Захід діятиме спільно — канцлер Німеччини
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!