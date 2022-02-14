Членство в НАТО для України не стоїть на порядку денному — Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який 14 лютого перебуває з робочим візитом в Україні, зявив, що питання членства України в НАТО нині не стоїть на порядку денному. Про це Шольц сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським за підсумком перемовин лідерів двох держав.

"Щодо членства в Альянсі — на даний момент питання не актуальне. І дивно, що російський уряд зробив темою політичних дискусій питання, яке не стоїть на порядку денному", — сказав Олаф Шольц.

За його словами, не йдеться про сфери впливу, де одна держава може наказати іншій, де їм бути.

"Завдання цього часу, щоб відбулася деескалація”, — сказав Шольц.

Він назвав загрозливою ситуацію на українсько-російському кордоні.

“Там дуже багато військових, і в Білорусі, і на морі”, — сказав німецький канцлер.

Він наголосив, що треба відводити війська, щоб не сталася війна в Україні.

“Це те завдання, яке ми зараз маємо”, — додав Олаф Шольц.

Після цього Володимир Зеленський сказав: “Від нас немає сигналу, що членство в НАТО не стоїть за нашу мету. Це йде не з нашого боку”.

Що відомо

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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